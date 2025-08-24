Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hatte es in sich: Das Top-Duo Gonzerath und Strimmig marschiert nach drei Siegen im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Während die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz spielfrei hatte, erlebte Kastellaun/Uhler beim Abstiegskandidaten Baldenau Hundheim einen Tag zum Vergessen und Sohren feierte den ersten Saisonsieg.

SV Gonzerath – SV Blankenrath II 4:0 (2:0). Der SV Gonzerath wurde seiner Rolle als Titelfavorit gerecht und feierte gegen die Reserve des SV Blankenrath einen souveränen 4:0-Heimsieg. Trotz des klaren Ergebnisses war Gäste-Spielertrainer Alexander Meurer nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Ich habe meiner Mannschaft gar nichts vorzuwerfen. Sie hat über 90 Minuten aufopferungsvoll dagegengehalten“, lobte Meurer den Einsatz. Sein Team hatte sogar die große Chance zur Führung, doch die Gegentore fielen für ihn zu ungünstigen Zeitpunkten. „Wir wissen die Niederlage einzuordnen“, so der Coach nach Schlusspfiff knapp.

Tore: 1:0 Nico Roth (34.), 2:0 Noah Herlach (45.), 3:0 Anthony Pizzuti (58.), 4:0 N. Herlach (83.).

SG Hunsrückhöhe – FC Peterswald-Löffelscheid 4:1 (1:0). Einen Arbeitssieg feierte die SG Hunsrückhöhe. Trainer Sascha Kleinert war nach dem 4:1-Erfolg zwiegespalten: „Ich freue mich über die drei Punkte, aber ich ärgere mich über unsere fußballerische Darbietung.“ Er sah ein „kämpferisches und zerfahrenes Spiel auf fußballerisch sehr überschaubarem Niveau“. Zum Helden des Tages avancierte ein Feldspieler: René Küsters. Da alle vier gelernten SGH-Torhüter ausfielen, sprang er in die Bresche. „Er hat sich als Feldspieler zwischen die Pfosten gestellt und seine Aufgabe richtig gut gemacht“, dankte Kleinert seinem Aushilfskeeper, der nach der Pause mit zwei entscheidenden Paraden die Führung festhielt.

Tore: 1:0 Jonas Roßkopf (21., Foulelfmeter), 2:0 Jason Göbel (77.), 3:0 Viktor Maier (79.), 3:1 Sebastian Wilhelms (88.), 4:1 Jason Göbel (90.).

Besonderheiten: Michel Münster (Peterswald) hält Handelfmeter von Tim Jakobs (15.); Gelb-Rote Karte für Jonas Roßkopf (Hunsrückhöhe, 82.).

SV Strimmig – SG Biebertal/Unterkülztal 4:1 (3:1). Auch der SV Strimmig bleibt in der Erfolgsspur. Beim 4:1 gegen Biebertal bewies die Mannschaft von Trainer David Angsten Nervenstärke. Im für Übungsleiter David Angsten erwartet schweren und zweikampfbetonten Spiel zeigten sich die Gastgeber vor dem Tor kaltschnäuziger. Zum Mann des Spiels wurde Strimmigs Torwart Christoph Pies, der sein Team mit überragenden Paraden (unter anderem einen Elfmeter beim Stand von 3:1) erst im Spiel hielt, dann aber wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz musste (54.). „In Unterzahl waren wir die gefährlichere Mannschaft, da der Gegner keine Lösung gegen unsere kompakte Defensive und unser Umschaltspiel hatte“, analysierte Angsten. Der Sieg sei das Ergebnis einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ gewesen.

Tore: 0:1 Sandro Hoffmann (8.), 1:1 Marc Lipke (23.), 2:1 Eric Dohm (24.), 3:1 Tobias Dohm (27., Foulelfmeter), 4:1 Paul Reisberger (86.).

Besonderheiten: Christoph Pies (Strimmig) hält Foulelfmeter von Edgar Flegel (48.); Rote Karte für Pies wegen Notbremse (54.).

SG Baldenau Hundheim – SG Kastellaun/Uhler 2:2 (1:1). Kastellauns Trainer Frank Hartmann, dessen Team in der Nachspielzeit in Hinzerath den Ausgleich hinnehmen musste, schmeckte weder das Ergebnis noch die Schiedsrichterleistung. „Am besten wärst du morgens im Bett liegen geblieben, das war ein gebrauchter Tag“, fand er deutliche Worte. Er warf seiner Mannschaft vor, zu träge und nicht griffig genug gewesen zu sein. „Ich habe die Mannschaft vor ein, zwei Wochen gewarnt, dass wir mit der Intensität mal einen auf die Schnauze kriegen. Das ist heute passiert“, meinte er. Außerdem kritisierte er den Unparteiischen Michael Grüner deutlich, insbesondere nach einer schweren Schulterverletzung von Kian Reinhard. „Wenn ein Schiedsrichter sich nicht um die Gesundheit der Spieler kümmert, dann gehört er nicht auf den Fußballplatz“, so Hartmann.

Tore: 1:0 Eigentor (15.), 1:1 Kian Tirajeh (22.), 1:2 Tom Gödert (58.), 2:2 Fabian Gnad (90.+6).

SV Longkamp – SG Bremm II 2:1 (0:0). Eine Partie auf schwachem Niveau spielte sich in Longkamp ab. Bremms Trainer Patrick Jobelius fand klare Worte: „Das war Not gegen Elend. Kein schönes Spiel.“ Er beschrieb es als „typisches 0:0-Spiel“ mit wenigen Chancen und ärgerte sich umso mehr über den Führungstreffer der Gastgeber, den er als „klares Abseitstor“ bezeichnete. Sein Fazit fiel nach der zweiten Pleite im zweiten Spiel und Fall ans Tabellenende ernüchternd aus: „Da muss eine deutliche Leistungssteigerung her, sonst wird es eine lange Saison.“

Tore: 1:0 und 2:0 Dominik Buczolich (77., 81.), 2:1 Matthias Bremm (86.).

DJK Morscheid – SG Sohren/Büchenbeuren 3:5 (1:3). Dramatische letzte Minuten erlebten die Zuschauer in Morscheid – mit dem besseren Ende für die SG Sohren, die den ersten Sieg nach dem Abstieg aus der A-Klasse einfuhr. Nachdem die Gastgeber in der Nachspielzeit zum 3:3 ausgeglichen hatten, schlug Sohren mit zwei Toren in der vierten und achten Minute der Nachspielzeit zurück. „Wir haben am Ende den Mut gehabt, noch was nach vorne zu machen und nicht wie in den letzten Wochen den Kopf in den Sand gesteckt“, freute sich Trainer Max Rothenbach über die Mentalität seiner siegreichen Mannschaft.

Tore: 1:0 Dennis Wirz (3.), 1:1 und 1:2 Christopher Faust (16., 42.), 1:3 Lucas Caputo (45.+2, Foulelfmeter), 2:3 Andre Schuh (55.), 3:3 Stefan Segedi (90.+1), 3:4 Thomas Krieger (90.+4), 3:5 Faust (90.+8).

Besonderheit: Gelb-Rot für Julius Martini (Morscheid, 90.).