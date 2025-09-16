In einer vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 wird auf dem Sohrener Kunstrasen ein richtungsweisendes Verfolgerduell am Mittwoch (19.30 Uhr) zwischen der SG Sohren/Büchenbeuren (4. Platz/12 Punkte) und der SG Biebertal/Unterkülztal (5. Platz/9 Punkte) angepfiffen. Bei einer Niederlage verabschiedet sich Biebertal aus der Spitzengruppe. A-Klasse-Absteiger Sohren bietet sich die Chance, nach zwei deftigen Klatschen zu Saisonbeginn mit dem fünften Sieg in Serie zumindest vorübergehend mit dem Tabellenzweiten SV Strimmig gleichzuziehen.

„Das wäre nach dem Saisonstart wirklich stark“, meint Sohrens Coach Max Rothenbach. Er sagt zum Aufeinandertreffen: „Mit Biebertal erwartet uns ein anspruchsvollerer Gegner. Mit den Ergebnissen der vergangenen Wochen brauchen wir uns aber auch überhaupt nicht zu verstecken. Auch in dieses Spiel werden wir mit der Überzeugung auf den Platz gehen, es als Sieger zu verlassen.“