Kreisliga B Staffel 9 Sohren gleicht in Nachspielzeit gegen Rheinblick II aus Nico Balthasar 22.11.2026, 18:55 Uhr

i Sohrens Kapitän Noah Vink (in Blau) gelang in der Nachspielzeit noch per Elfmeter der 2:2-Ausgleich im Nachholspiel gegen die SG Rheinblick II um (von links) Pierre Port, Torwart Pascal Neber und Spielführer Erik Dietel. B&P Schmitt

Auch in der B Staffel 9 ist Winterpause (bis zum 6. März): Im letzten Spiel des Jahres kam Sohren noch auf den letzten Drücker zum 2:2 gegen Rheinblick II.

Mit einem späten Ausgleich hat sich die SG Sohren/Büchenbeuren in der Nachholpartie gegen die SG Rheinblick II in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 in die Winterpause verabschiedet. Die Partie endete 2:2 (1:1). Bis in die Nachspielzeit lag der Gast aus Oberwesel und Niederburg auf Kurs zum Auswärtserfolg, dann glich Sohren per Strafstoß durch Noah Vink noch aus.







Artikel teilen

Artikel teilen