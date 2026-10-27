Kreisliga B Staffel 9 Sohren gegen Mont Royal und der Kampf um Platz zwei Nico Balthasar 27.10.2026, 16:00 Uhr

i Max Rothenbach, der Trainer der SG Sohren/Büchenbeuren, kann mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Punktgleich mit dem Zweiten Mont Royal steht Sohren auf Rang drei. Und genau zu dem Duell kommt es bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) in Sohren, wenn der 13. und letzte Spieltag der Hinrunde eröffnet wird. Dennis Irmiter

In der B Staffel 9 sollte eigentlich das Nachholspiel Peterswald gegen Hunsrück Mitte Buch am Mittwoch über die Bühne gehen, aber die Partie wurde erneut verlegt. Gespielt wird unter der Woche am Mittwoch in Sohren und am Donnerstag in Ellern.

In der Fußball-Kreisliga Staffel 9 wird der 13. und letzte Spieltag der Hinrunde mit zwei Begegnungen unter der Woche eröffnet: Am Mittwoch stehen sich im Kampf um Platz zwei die SG Sohren und die SG Mont Royal gegenüber, am Donnerstag folgt das Kellerduell TuS Ellern (14.







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