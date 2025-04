Ein lupenreiner Hattrick kommt nicht alle Tage vor. Hundsangen-Torjäger Sören Walkenbach gelang dies eindrucksvoll. So brachte er die Westerwälder auf die Siegerstraße.

Die SG Hundsangen III ging bereits mit einer beruhigenden Führung im Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisliga B5 in die Halbzeit und siegte souverän. Die SG Unterwesterwald stellte nach 0:2-Rückstand um und kam noch zu einem Punkt.

SG Mühlbachtal Oelsberg II – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 1:5 (0:3). Hundsangens dritte Mannschaft wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und zeigte sich dabei in Torlaune. Zum Matchwinner avancierte Sören Walkenbach, der seine Elf mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße brachte. „Vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit war sehr gut. Gerade weil wir in den richtigen Momenten die Tore gemacht haben“, zeigte sich Hundsangens Trainer Jannik Bendel zufrieden. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Sören Walkenbach (19., 43., 44.), 0:4 Leon Fasel (57.), 1:4 Julian Allmeroth (75.), 1:5 Fabian Pörtner (77.).

SG Aar-Einrich Allendorf – SG Unterwesterwald 3:3 (1:0). „Die Hausherren waren bis zur 60. Minute die bessere Mannschaft und führten verdient mit 2:0. Daraufhin stellte ich Taktik und Formation um, was die Mannschaft anschließend super umgesetzt hat. Nachdem wir zwischenzeitlich sogar führten, war das 3:3 am Ende doch ein sehr gerechtes Ergebnis. Für die entscheidenden Spiele um Platz zwei haben wir noch alles selbst in der Hand“, erklärte Gästetrainer David Isola. Tore: 1:0 Frank Stendebach (23.), 2:0 Marco Esposito (51.), 2:1 Steffen Barth Koberstein (68.), 2:2, 2:3 Fabio Bendel (82., 89.), 3:3 Marco Esposito (90.).