Für viele Teams aus dem Kreis Neuwied geht es in den B-Klassen noch um einiges. Der FV Engers II und die SG Feldkirchen können am letzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen. Wir haben nachgefragt, wie der FV und die SG ihre Aufgaben angehen wollen.
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Auf das Saisonfinale in den Fußball-B-Klassen fiebern auch die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied hin. Für zwei Vertreter geht es noch um den Aufstieg. In der Kreisliga B3 kann die SG Feldkirchen/Hüllenberg mit einem Remis beim FV Rot-Weiß Erpel (Anpfiff: Sonntag, 13 Uhr) den Sprung ins Kreisoberhaus über die Quotientenregelung endgültig perfekt machen.