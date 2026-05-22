Spannung in den B-Klassen So wollen Engers II und Feldkirchen den Aufstieg ziehen Lukas Erbelding 22.05.2026, 12:15 Uhr

i Die SG Feldkirchen/Hüllenberg (weiße Trikots, hier im Spiel gegen den CSV Neuwied) steht dicht vor dem Aufstieg in die A-Klasse. Am Sonntag sind die Kombinierten in Erpel gefordert. Jörg Niebergall

Für viele Teams aus dem Kreis Neuwied geht es in den B-Klassen noch um einiges. Der FV Engers II und die SG Feldkirchen können am letzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen. Wir haben nachgefragt, wie der FV und die SG ihre Aufgaben angehen wollen.

Auf das Saisonfinale in den Fußball-B-Klassen fiebern auch die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied hin. Für zwei Vertreter geht es noch um den Aufstieg. In der Kreisliga B3 kann die SG Feldkirchen/Hüllenberg mit einem Remis beim FV Rot-Weiß Erpel (Anpfiff: Sonntag, 13 Uhr) den Sprung ins Kreisoberhaus über die Quotientenregelung endgültig perfekt machen.







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