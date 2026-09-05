Wenn ein Abstieg gelegen kommt So plant der FC Lion’s Ransbach seinen Weg nach oben Marco Rosbach 05.09.2026, 21:42 Uhr

i Der FC Lion’s Ransbach (in Weiß, hier mit Spielertrainer Serkan Öztürk) will sich nach dem Abstieg als junger Verein noch stabiler aufstellen und dann so schnell wie möglich oben angreifen. Marco Rosbach

Als sich der FC Lion’s als dritter Verein neben dem SV Türkiyemspor und der SG Nauort/Ransbach gründete, waren die Zweifel in Ransbach-Baumbach groß. Doch es folgten drei Aufstiege hintereinander – und zuletzt ein Abstieg. Wo wollen die „Löwen“ hin?

Es ist nichts Außergewöhnliches, wenn Absteiger eine Etage tiefer von der Konkurrenz gleich wieder zum Favoriten gemacht werden. Das verhält sich beim FC Lion’s Ransbach nicht anders, einige haben den Ex-A-Ligisten auf der Rechnung, wenn es um die Frage geht, wer in der Kreisliga B4 vorne mitmischen wird.







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