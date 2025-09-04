Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 sind vier Teams noch ungeschlagen. Darunter die SG Westum/Löhndorf II, die den Spieltag gegen die SG Eich/Nickenich/Kell am Freitagabend eröffnet. Auch die SG Walporzheim/Bachem hat noch nicht verloren. Das soll auch beim SV Eintracht Mendig II so bleiben. Die SG Niederzissen/Wehr ist bislang die Überraschungsmannschaft der Liga und will ihren Lauf in Vettelhoven bei der Grafschafter SG fortsetzen. Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz hat bei Schlusslicht FV Rojava Neuwied vermeintlich leichtes Spiel. Derweil wurde das Spiel zwischen dem SV Kripp und dem SC Bad Bodendorf II verlegt auf Mittwoch, 10. September (20 Uhr).

SG Westum/Löhndorf II – SG Eich/Nickenich/Kell (Fr., 19.30 Uhr)

Nach schwerem Auftaktprogramm erwartet die Westumer auch ein fordernder Monat September. Nach A-Klassen-Absteiger SG Eich sind die derzeit besten drei Mannschaften Gegner der Bezirksligareserve. „Es geht einfach sehr schwer weiter, und diese Liga ist wie erwartet sehr eng. Zu Hause ist bei uns die Marschrichtung aber klar. Wir wollen das Spiel gewinnen, erwarten aber eine Menge Gegenwehr“, macht der Westumer Coach Martin Münch deutlich. Calvin Redzma ist nach Sperre zurück. Auch Michel Strauß und Moritz Koch kehren in den Kader zurück. Zwei Heimsiegen der Eicher stehen bislang zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. Von einer Schwäche in der Fremde will Eich-Coach Jürgen Krayer aber nichts wissen: „Es war eher den spielstarken Gegnern geschuldet. Und mit den Westumern ist die Aufgabe jetzt wieder schwer. Aber wir werden unsere Chance suchen und glauben daran, auch dort etwas mitnehmen zu können.“ Eich wird umstellen müssen, denn Sebastian Karcewski, Maximilian Leiss und Marco Kohns fehlen.

SV Eintracht Mendig II – SG Walporzheim/Bachem (Sa., 17.30 Uhr)

Mit der 3:8-Niederlage bei der Niederzissen/Wehr sorgten die Mendiger für die Negativüberraschung des dritten Spieltages. Coach Steven Brandt hat vor dem Gastspiel des Tabellenzweiten gemischte Gefühle: „Auf jeden Fall haben wir aus der Niederlage einige Schlüsse gezogen und dies im Training deutlich angesprochen. Mit den Walporzheimern kommt nun ein Aufstiegsfavorit, schwer wird es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass deren Spielweise uns eher liegt. Personell allerdings müssen wir aktuell aufgrund von Urlaubern auch viel kompensieren.“ Walporzheims Trainer Lars Huther sagt: „Nach zehn Punkten aus vier Spielen habe ich die Mannschaft noch einmal geerdet. Wir dürfen den guten Start nicht als Standard hinnehmen und uns darauf ausruhen. Mendig ist nach dem Patzer der letzten Woche sicherlich ein gefährlicher Gegner.“ Auch die Gäste müssen umstellen. Kapitän Nico Schooß ist im Urlaub, Haris Modronja beruflich verhindert.

SC Rhein-Ahr Sinzig – FC Plaidt II (So., 11.30 Uhr)

Im Sinziger Rhein-Ahr Stadion wird der Rasenplatz wieder eröffnet. Das letzte Pflichtspiel dort liegt mittlerweile fast sechs Jahre zurück. Noch ist die Rückkehr allerdings nicht von Dauer. Weitere infrastrukturelle Baumaßnahmen und das fehlende Flutlicht lassen noch keinen Dauerbetrieb zu. „Aber wir erhoffen uns dadurch jetzt schon einen Schub, wollen dieses erste, echte Heimspiel natürlich gewinnen. Vieles war zuletzt Kopfsache, und so wird es wieder. Bis zu sechs Veränderungen sind auch möglich. Wenn wir aber unser Potenzial auf den Platz bringen, dann sehe ich uns auch weiterhin als einer der besten drei Mannschaften dieser Liga“, erklärt der Sinziger Trainer Mirco Walser. Aufsteiger Plaidt II wartet derweil noch auf das erste Erfolgserlebnis. „Wir können mithalten in der Liga, schlagen uns oft aber dann selbst. Im Spiel leisten wir uns zu einfache Fehler. Kriegen wir das abgestellt, dann ist sicherlich was drin“, meint Plaidts Trainer Daniel Mayer.

Grafschafter SG – SG Niederzissen/Wehr (So., 14.30 Uhr)

Die Niederzissener, die im Vorjahr lange im Abstiegskampf feststeckten, sind mit zehn Zählern bislang die Überraschungsmannschaft der Liga. Die GSG, mit zwei 0:1-Niederlagen aus drei Spielen, blieb als A-Klassen-Absteiger hinter den allgemeinen Erwartungen zurück. „Natürlich sind wir nicht zufrieden, aber diese Niederlagen kamen auch sehr unglücklich zustande. Jetzt kann man durchaus sagen, dass die Niederzissener als Favorit in dieses Spiel gehen. Auf eigenem Platz haben wir uns aber einiges vorgenommen und halten es mit dem Klassiker. Wir schauen nun erst einmal von Spiel zu Spiel“, verspricht GSG-Coach Alexander Dick. Levent Bachem wird fehlen, Max Scheffler und Alexander Fuchs kehren zurück in den Kader. Die Gäste kommen mit viel Rückenwind. „Es waren wieder 22 Jungs im Training, die alle wollen. Und das macht aktuell einfach richtig Bock. Das schlägt sich natürlich in den Ergebnissen nieder. Auch in der Grafschaft wollen wir uns nicht verstecken“, sagt der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher.

FC Rojava Neuwied – DJK Kruft/Kretz (So., 15 Uhr)

Der punktlose Liganeuling erwartet den verlustpunktfreien A-Klassen-Absteiger. Die DJK ist klarer Favorit. „Aber bei Anstoß hat Kruft das Spiel hier noch nicht gewonnen“, betont Neuwieds Trainer Raif Allak. „Wir haben diese Woche eine Einheit ausfallen lassen und uns dafür ausgesprochen. Probleme auf den Tisch gelegt und unsere Spielweise hinterfragt. Es ist klar, dass wir noch nicht ganz das Niveau dieser Liga haben, aber wir glauben an uns und können mit der richtigen Einstellung auf jeden Fall auch Punkte holen.“ DJK-Trainer Philipp Wolf warnt: „Auf eigenem Platz ist Neuwied deutlich besser als auswärts. Wir werden diese Mannschaft keinesfalls unterschätzen.“