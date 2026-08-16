Spannende Spiele in der Fußball-Kreisliga B 7: SG Vinxtbachtal Brohl dominiert mit 6:1 und Maximilian Leiss glänzt mit vier Toren. Vorn stehen noch vier Mannschaften mit der maximalen Punkteausbeute.
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Vier Teams haben am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ihren zweiten Sieg eingefahren. Die SG Vinxtbachtal Brohl hat nach dem 6:1-Erfolg über die SG Westum/Löhndorf II die beste Torbilanz vorzuweisen und steht ganz oben. Ohne Gegentor sind nach zwei Spieltagen noch die SG Walporzheim/Bachem, die 3:0 bei der Grafschafter Reserve siegte, und auch beim SC Rhein-Ahr Sinzig steht die Null.