Vier Teams marschieren vorweg Sinzig krönt Kirmeswochenende mit einem 3:0-Sieg Lutz Klattenberg 16.08.2026, 18:27 Uhr

i Lars Winterhagen (links) vom SV Kripp sorgte mit dem Tor zum 3:0 gegen die SG Kempenich/Spessart für die Entscheidung der Kreisliga-B-Partie, die Kripp am Ende mit 4:0 gewann. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannende Spiele in der Fußball-Kreisliga B 7: SG Vinxtbachtal Brohl dominiert mit 6:1 und Maximilian Leiss glänzt mit vier Toren. Vorn stehen noch vier Mannschaften mit der maximalen Punkteausbeute.

Vier Teams haben am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ihren zweiten Sieg eingefahren. Die SG Vinxtbachtal Brohl hat nach dem 6:1-Erfolg über die SG Westum/Löhndorf II die beste Torbilanz vorzuweisen und steht ganz oben. Ohne Gegentor sind nach zwei Spieltagen noch die SG Walporzheim/Bachem, die 3:0 bei der Grafschafter Reserve siegte, und auch beim SC Rhein-Ahr Sinzig steht die Null.







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