Heimspiele waren am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 kein Vorteil, denn dreimal in fünf Partien jubelten die Gästeteams. Nur der SC Rhein-Ahr Sinzig machte aus seinem Heimspiel einen Vorteil und gewann mit 3:1.

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat es in den fünf Partien des ersten Spieltages gleich drei Auswärtssiege gegeben. Die SG Walporzheim/Bachem ist nach einem 5:3 gegen die Bad Bodendorfer Reserve erster Tabellenführer vor der DJK Kruft/Kretz, die mit 3:1 das Derby am Pommerhof bei der Plaidter Reserve für sich entschied. Der SC Rhein-Ahr Sinzig holte sich, ebenfalls mit einem 3:1, den einzigen Heimsieg gegen die SG Eich/Nickenich/Kell. Drei Führungen reichten der SG Westum/Löhndorf im Reserveduell bei Eintracht Mendig letztlich nicht zum Sieg.

SC Bad Bodendorf II – SG Walporzheim/Bachem 3:5 (3:4)

„Wir haben uns zu Beginn überlaufen lassen und das Spiel nicht wirklich angenommen. Mit etwas Glück haben wir das Spiel dann kurz vor der Pause gedreht und danach gut verteidigt. Auch konditionell waren wir in der zweiten Halbzeit besser als der Gegner“, befand der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Bad Bodendorf-Trainer Dennis Wohlgefahrt war angesichts personeller Widrigkeiten nicht unzufrieden: „Wir haben es ohne acht Akteure wirklich gut gemacht zu Beginn. Mit zunehmenden Spielverlauf schwanden aber die Kräfte und Walporzheim hat auch einiges an individueller Qualität zu bieten. Hinten raus konnten wir uns dann auch nicht mehr aufbäumen.“ Tore: 1:0 Lukas Bell (2.). 1:1 Munzur Yüksel (3.) , 2:1 Bell (12.), 3:1 Nico Müller (21.), 3:2 Adnan Gerguri (39.), 3:3 Leotrim Muharremi (44.), 3:4 Lars Hammerschmidt (45.+3), 3:5 Fabio Koch (83.).

SV Kripp – SG Niederzissen/Wehr 1:1 (0:1)

Der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher brachte seine Elf nach 41 Minuten in Führung. Niklas Kath glich in der 78. Minute aus. „Eine ziemlich ausgeglichene Partie. Kripp hatte vor der Pause etwas mehr vom Spiel, wir die besseren Chancen. Nach der Pause verpassen wir das 2:0 knapp und sind dann in der Druckphase der Kripper in Überzahl nicht clever genug“, erklärte Melcher. „Das Ergebnis geht in Ordnung und wir sind auch zufrieden damit. Am Ende schwächen wir uns selbst, da waren wir am Drücker“, konstatierte Kripp-Coach Michael Ueberbach. Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen den Kripper Enrico Mürschel wegen Meckerns und Abwinkens (84.).

FC Plaidt II – DJK Kruft/Kretz 1:3 (1:3)

100 Zuschauer sahen ein faires Derby am Pommerhof, bei dem die Kräfteverhältnisse klar verteilt waren. Die DJK setzte sich nach Rückstand hochverdient durch. „Wir haben uns auf das Verteidigen konzentriert, waren dabei aber zu konfus. Ein paar Nadelstiche konnten wir setzen, insgesamt aber ging nach vorne zu wenig“, sagte Plaidts Trainer Daniel Mayer. DJK-Coach Philipp Wolf freute sich über den Erfolg gegen seinen Ex-Klub und sagte: „Wir waren besser, auch wenn wir uns am Anfang etwas schwergetan und in Gänze zu wenig aus den Chancen gemacht haben.“ Tore: 1:0 Maurice Schamber (3.), 1:1 Tobias Wagner (7.), 1:2 Martin Eberz (31.), 1:3 Marc Homfeld (45.).

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Eich/Nickenich/Kell 3:1 (1:0)

„Es war relativ ausgeglichen und kämpferisch in der ersten Halbzeit. Danach haben wir etwas mehr Intensität reingebracht und uns den Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient“, meinte der Sinziger Trainer Mirco Walser. Gästecoach Jürgen Krayer ärgerte sich: „Da war sicherlich mehr drin. Eine vermeidbare Niederlage. Bei zwei Standardsituationen waren wir nicht geordnet genug.“ Tore: 1:0 Christoph Kläser (43.), 1:1 Maximilian Leiss (62.), 2:1 Justin Risch (78.), 3:1 Kläser (90.+3). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Eichs Akteur Jona Böttcher wegen Foulspiels und Unsportlichkeit.

SV Eintracht Mendig II – SG Westum/Löhndorf II 3:3 (2:2)

„Ich habe ein wirklich gutklassiges B-Klassen-Spiel zum Auftakt gesehen. Wenn man dreimal führt, will man natürlich gewinnen, aber wir haben uns zwei vermeidbare Standardgegentore gefangen. So war es letztlich okay, auch wenn wir vielleicht einen Tick besser waren“, sagte der Westumer Trainer Martin Münch. Mendigs Coach Steven Brandt stimmte zu: „Wir hätten etwas mehr bringen können und müssen. Für uns eher ein Punktgewinn. Für die Moral ist es natürlich gut, dreimal zurückzukommen.“ Tore: 0:1 Calvin Redzma (13.), 1:1 Cobnstantin Bourmer (22.), 1:2 Tilo Humpert (23.), 2:2 Johannes Limbach (28.), 2:3 Humpert (51.), 3:3 Johannes Theisen (84.).

FC Rojava Neuwied – SG Landskrone Heimersheim II: Auf Wunsch der Gäste verlegt auf Donnerstag, 21. August (19.30 Uhr). Spielfrei: Grafschafter SG.