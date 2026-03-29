Plaidt verlässt Abstiegsrang Sinzig führt nach 85 Sekunden schon mit 2:0 Lutz Klattenberg 29.03.2026, 19:10 Uhr

i Bad Bodendorfs Torwart Nicolai Schmitz (vorn) ist erneut geschlagen, im Hintergrund jubelt der SC Sinzig, der 6:1 gewann, über den nächsten Treffer. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Kreisliga B 7 sorgt Sinzig mit einem Blitzstart für Furore, während Plaidt II mit einem 8:0-Kantersieg die Abstiegsränge verlässt. Überraschungen prägen den Spieltag: Spitzenreiter schwächelt, Kartenflut bei Grafschafter SG.

Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 7 war nicht der Spieltag der Spitzenteams. Der viertplatzierte SV Eintracht Mendig II trotzte Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz beim 2:2 einen Punkt ab. Sowohl die SG Niederzissen/Wehr als auch die Grafschafter SG nutzten die Gelegenheit nicht, aufzuschließen.







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