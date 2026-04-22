Fußball mit Fair Play: In der Kreisliga B5 sorgte Simon Frink für Aufsehen, als er einen Strafstoß absichtlich neben das Tor setzte. Eine bemerkenswerte Geste, die vom Verband ausgezeichnet wurde.
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Im Fußball geht es nicht nur um Tore und Ergebnisse – sondern vor allem um Werte wie Respekt, Teamgeist und Fairness. Genau diese Tugenden hat Simon Frink, Spielführer der 2. Mannschaft der SG Elbert/Horbach und Mitglied im Vorstand der Spvgg Horbach, in besonderer Weise unter Beweis gestellt und wurde dafür vom Fußballverband Rheinland (FVR) mit einer Fair-Play-Urkunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet.