Verband würdigt faire Aktion
Simon Frink schießt Strafstoß bewusst neben das Tor 
Ein Zeichen für Fair Play im Fußball gesetzt hat Simon Frink von der SG Elbert/Horbach II. Dafür wurde er ausgezeichnet. Auf dem
Ein Zeichen für Fair Play im Fußball gesetzt hat Simon Frink von der SG Elbert/Horbach II. Dafür wurde er ausgezeichnet. Auf dem Foto von links: Trainer Yannick Pitton, Staffelleiter Horst Rohde, Simon Frink und Vorsitzender Jonas Höhler.
Ingo Zink, SG Elbert/Horbach

Fußball mit Fair Play: In der Kreisliga B5 sorgte Simon Frink für Aufsehen, als er einen Strafstoß absichtlich neben das Tor setzte. Eine bemerkenswerte Geste, die vom Verband ausgezeichnet wurde.

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Im Fußball geht es nicht nur um Tore und Ergebnisse – sondern vor allem um Werte wie Respekt, Teamgeist und Fairness. Genau diese Tugenden hat Simon Frink, Spielführer der 2. Mannschaft der SG Elbert/Horbach und Mitglied im Vorstand der Spvgg Horbach, in besonderer Weise unter Beweis gestellt und wurde dafür vom Fußballverband Rheinland (FVR) mit einer Fair-Play-Urkunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet.

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