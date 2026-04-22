Verband würdigt faire Aktion Simon Frink schießt Strafstoß bewusst neben das Tor Marco Rosbach 22.04.2026, 15:16 Uhr

i Ein Zeichen für Fair Play im Fußball gesetzt hat Simon Frink von der SG Elbert/Horbach II. Dafür wurde er ausgezeichnet. Auf dem Foto von links: Trainer Yannick Pitton, Staffelleiter Horst Rohde, Simon Frink und Vorsitzender Jonas Höhler. Ingo Zink, SG Elbert/Horbach

Fußball mit Fair Play: In der Kreisliga B5 sorgte Simon Frink für Aufsehen, als er einen Strafstoß absichtlich neben das Tor setzte. Eine bemerkenswerte Geste, die vom Verband ausgezeichnet wurde.

Im Fußball geht es nicht nur um Tore und Ergebnisse – sondern vor allem um Werte wie Respekt, Teamgeist und Fairness. Genau diese Tugenden hat Simon Frink, Spielführer der 2. Mannschaft der SG Elbert/Horbach und Mitglied im Vorstand der Spvgg Horbach, in besonderer Weise unter Beweis gestellt und wurde dafür vom Fußballverband Rheinland (FVR) mit einer Fair-Play-Urkunde des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet.







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