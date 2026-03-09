Nauorter Zittersieg im Derby Siershahn landet Auswärtscoup beim Dritten Engers II Leon Böckling, Max Buchmayer 09.03.2026, 09:21 Uhr

i Musste dreimal hinter sich greifen, konnte sich aber auf die gute Moral seiner Vorderleute verlassen: Jens Bermel, Schlussmann der SG Augst II. Marco Rosbach

Manch überraschende Wendung gab’s am ersten Spieltag des Jahres in der Kreisliga B4. Gleich zwei Teams führten 3:0, um am Ende doch nur mit einem Punkt dazustehen. Einen gleichermaßen wichtigen wie überraschenden Dreier holte Siershahn bei Engers II.

3:0-Führungen legten sowohl der FSV Ebernhahn als auch der FC Kosova Montabaur II am ersten Spieltag des Jahres in der Kreisliga B4 vor. Zum Sieg reichte es bei beiden nicht.FSV Ebernhahn – SG Maischeid 4:4 (4:4). Trotz eines fulminanten Beginns und einer klaren Halbzeitführung, musste sich die Heimelf aus Ebernhahn mit einem Punkt zufriedengeben.







