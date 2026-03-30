Doppelt im Einsatz Sieg und Niederlage für Spitzenreiter SSV Hattert Max Buchmayer 30.03.2026, 09:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Tabellenführer SSV Hattert kassierte in der Kreisliga B2 seine erste Saisonniederlage (2:3 bei der SG Meudt), zeigte im Anschluss aber eine Reaktion und schlug am Sonntag den TuS Niederahr mit 5:1.

Der SSV Hattert war am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B2 doppelt im Einsatz. Dabei holte der Primus einen Sieg, musste aber auch seine erste Saisonniederlage hinnehmen.SG Meudt - SSV Hattert 3:2 (1:2). „Nach einem guten Beginn mit der frühen Führung kamen die Gäste besser ins Spiel und drehten folgerichtig die Partie.







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