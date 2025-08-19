Mit dem Derby SG Ehrbachtal Ney gegen SSV Buchholz und damit zwei zum Auftakt siegreichen Teams wird der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 am Mittwochabend in Ney (19.30 Uhr) komplettiert. Ehrbachtal gewann seine erste Partie 4:1 bei Untermosel Kobern-Gondorf II, Buchholz schlug die Löfer Reserve ebenfalls deutlich mit 3:0. SGE-Coach Andreas Herdt will den Erfolg aus der Vorwoche zum perfekten Start vergolden, um mit dem Spitzenduo Oppenhausen und Urbar gleichzuziehen: „Wichtig für uns ist, die Leistung aus dem ersten Spiel zu bestätigen und die gleiche Einstellung an den Tag zu legen.“

Er freut sich über die Rückkehr von Ben Bunzel nach seiner Knieverletzung, ansonsten bleibt der Kader gegenüber der Vorwoche unverändert. Herdts Zielsetzung ist eindeutig, auch wenn er Aufsteiger Buchholz kaum kennt. „Der Gegner wird seinen erfolgreichen Auftakt auch bestätigen wollen, aber in einem Heimspiel wollen wir die drei Punkte auf jeden Fall hier behalten“, so Herdt.