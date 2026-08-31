Oberzissen verliert zur Kirmes SG Walporzheim dominiert Topspiel mit 4:0 in Sinzig Lutz Klattenberg 31.08.2026, 10:46 Uhr

i Niclas Harz (weißes Trikot) schießt die Walporzheimer zum 1:0 Führungstreffer und kann sich am Ende mit seiner Mannschaft über ein 4:0-Erfolg gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig (gelbe Trikots) freuen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 muss sich Oberzissen am Kirmeswochenende gegen Kripp mit 0:5 geschlagen geben und die SG Eich/Nickenich/Kell liefert sich mit der SG Ahrtal Insul ein spannendes Duell.

. Die SG Walporzheim/Bachem behauptete am vierten Spieltag der Kreisliga B Ahr Staffel 7 die Tabellenführung im Duell mit dem bis dahin ebenfalls ungeschlagenen SC Rhein-Ahr Sinzig und setzten sich mit 4:0 im Topspiel durch. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ist weiter unbezwungen, hat aber ein Spiel wenige absolviert.







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