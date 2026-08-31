Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 muss sich Oberzissen am Kirmeswochenende gegen Kripp mit 0:5 geschlagen geben und die SG Eich/Nickenich/Kell liefert sich mit der SG Ahrtal Insul ein spannendes Duell.
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. Die SG Walporzheim/Bachem behauptete am vierten Spieltag der Kreisliga B Ahr Staffel 7 die Tabellenführung im Duell mit dem bis dahin ebenfalls ungeschlagenen SC Rhein-Ahr Sinzig und setzten sich mit 4:0 im Topspiel durch. Auch die SG Vinxtbachtal Brohl ist weiter unbezwungen, hat aber ein Spiel wenige absolviert.