Kreisliga B Staffel 9 SG Urbar/Werlau feiert Kantersieg in Bassenheim Nico Balthasar 03.04.2026, 13:27 Uhr

i Zehnmal Jubel: Tabellenführer SG Urbar/Werlau hat das Nachholspiel in der B Staffel 9 beim Vorletzten FC Bassenheim mit 10:0 gewonnen. Mark Dieler

Klare Sache im B-Staffel-9-Nachholspiel in Bassenheim, Tabellenführer Urbar/Werlau gewann 10:0.

Im Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat die SG Urbar/Werlau die Tabellenführung mit einem 10:0-Kantersieg beim Tabellenvorletzten FC Bassenheim untermauert. Schon zur Pause lag Urbar 6:0 vorn. SG-Coach Torsten Schneider zeigte sich nach dem Kantersieg trotz der Freude über die eigene Leistung empathisch mit dem Gegner: „Ganz ehrlich, sie haben mir auch ein bisschen leid getan.







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