Kreisliga B Staffel 9
SG Urbar/Werlau feiert Kantersieg in Bassenheim
Zehnmal Jubel: Tabellenführer SG Urbar/Werlau hat das Nachholspiel in der B Staffel 9 beim Vorletzten FC Bassenheim mit 10:0 gew
Zehnmal Jubel: Tabellenführer SG Urbar/Werlau hat das Nachholspiel in der B Staffel 9 beim Vorletzten FC Bassenheim mit 10:0 gewonnen.
Mark Dieler

Klare Sache im B-Staffel-9-Nachholspiel in Bassenheim, Tabellenführer Urbar/Werlau gewann 10:0.

Lesezeit 1 Minute
Im Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat die SG Urbar/Werlau die Tabellenführung mit einem 10:0-Kantersieg beim Tabellenvorletzten FC Bassenheim untermauert. Schon zur Pause lag Urbar 6:0 vorn. SG-Coach Torsten Schneider zeigte sich nach dem Kantersieg trotz der Freude über die eigene Leistung empathisch mit dem Gegner: „Ganz ehrlich, sie haben mir auch ein bisschen leid getan.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport