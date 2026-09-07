Blutleere Elberter Vorstellung SG Unterwesterwald setzt Isolas Kontertaktik perfekt um Marco Rosbach 07.09.2026, 10:47 Uhr

i Marco Bonneschky (links, hier im Zweikampf mit Elberts Cameron Holly) legte unmittelbar nach der Führung durch Max Mertens den zweiten Treffer für seine SG Unterwesterwald nach. Marco Rosbach

Von verdienten drei Punkten sprach David Isola, dessen SG Unterwesterwald im WW-Duell bei der SG Elbert II dem Gegner die erste Niederlage zugefügt hat. Dadurch verteidigte der A-Liga-Absteiger zudem seine Position an der Tabellenspitze.

Im Duell der beiden einzigen Westerwald-Vertreter in der Kreisliga B5 hat es die SG Elbert/Welschneudorf II erwischt. Gegen A-Liga-Absteiger SG Unterwesterwald musste sich die Elf von Yannick Pitton mit 2:4 (1:3) geschlagen geben und so ihre erste Niederlage hinnehmen.







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