Von verdienten drei Punkten sprach David Isola, dessen SG Unterwesterwald im WW-Duell bei der SG Elbert II dem Gegner die erste Niederlage zugefügt hat. Dadurch verteidigte der A-Liga-Absteiger zudem seine Position an der Tabellenspitze.
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Im Duell der beiden einzigen Westerwald-Vertreter in der Kreisliga B5 hat es die SG Elbert/Welschneudorf II erwischt. Gegen A-Liga-Absteiger SG Unterwesterwald musste sich die Elf von Yannick Pitton mit 2:4 (1:3) geschlagen geben und so ihre erste Niederlage hinnehmen.