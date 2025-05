Als der derzeit zweitbeste B-Klassen-Zweite folgt die SG Unterwesterwald dem Kreisliga-B5-Meister TuS Burgschwalbach II in die Kreisliga A. Nach einem wahren Torfestival gegen die SG Mühlbachtal gab es in Niedererbach kein Halten mehr.

SG Unterwesterwald – SG Mühlbachtal Oelsberg 7:0 (2:0). „Wir haben es verpasst in den ersten 15 Minuten in Führung zu gehen. Nach dem 1:0 haben wir uns viele Chancen heraus gespielt und verdient 7:0 gewonnen. Danach gab es bei der Aufstiegsfeier kein Halten mehr“, zeigte sich Unterwesterwalds Trainer David Isola in Feierlaune. Tore: 1:0, 2:0, Leon Schug (18., 30.), 3:0 Marian Schmitz (49.), 4:0 Mario Schneeweiß (60.), 5:0 Fabio Bendel (67.), 6:0 Leon Schug (71.), 7:0 Max Mertens (85.).

TuS Nassovia Nassau – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 3:1 (1:0). „Es war ein typisches letztes Spiel der Saison. Wir haben zwar nicht unbedingt eine schlechte Partie gemacht, aber wir waren nicht effizient genug. Der Gegner hingegen hat seine Chancen genutzt und am Ende dann auch verdient gewonnen“, zeigte sich SG-Trainer Jannik Bendel sportlich. Tore: 1:0 Fabian Vogt (30.). 2:0 Christian Thisse-Gemmer (49.), 3:0 Ihor Cherkalin (77.), 3:1 Niklas Steinebach (90.).