Mit einer bemerkenswerten Aufholjagd hat die TuS Nassovia Nassau das Feld in der Fußball-Kreisliga B5 in der Rückrunde von hinten aufgerollt und als Vierter abgeschlossen.

Stark: Die Reserve der TuS Burgschwalbach zieht als Staffelsieger der Kreisliga b5 ins Oberhaus des Kreises ein. Am unteren Ende der Tabelle bietet sich der SG Birlenbach/Schönborn II nun noch die Chance, auf sportlichem Weg den Klassenverbleib zu schaffen.

SG Birlenbach/Schönborn II – TuS Gückingen II 5:1 (3:1). „Erstmals seit ich das Team übernommen habe konnten wir uns für die Mühen belohnen. Die Einstellung war in allen Spielen vorbildlich. Sicher waren einige Gegner einfach zu stark, aber bei zwei weiteren Begegnungen hätten wir auch punkten können“, so SG-Spielertrainer Oliver Kahl nach dem Befreiungsschlag im richtigen Moment. Bereits am kommenden Mittwoch gibt es ein Wiedersehen beider Teams: Dann kommt es ab 19.30 Uhr zum Entscheidungsspiel um Platz 11 am Altendiezer Lahnblick. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 0:1 Maximilian Stein (20.), 1:1 Oliver Kahl (23., Elfmeter), 2:1 Vincent Prätorius (33.), 3:1 Luca Ebertshäuser (41.), 4:1, 5:1 beide Vincent Prätorius (55., 82.). Zuschauer: 60.

SG Unterwesterwald – SG Mühlbachtal II 7:0 (2:0). Nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen konnten die Vereinigten vom Blauen Ländchen vor stattlicher Kulisse in Niedererbach, wo gebührend der Aufstieg in die A-Klasse gefeiert wurde. So verzichtete Mühlbachtals enttäuschter Trainer Stefan Göttsching hinterher auf einen Kommentar. Schiedsrichter: Patrick Ivanov. Tore: 1:0, 2:0 beide Leon Schug (19., 31.), 3:0 Marian Schmitz (49., Elfmeter), 4:0 Mario Schneeweis (61.), 5:0 Fabio Bendel (67.), 6:0 Leon Schug (71.), 7:0 Max Mertens (85.). Zuschauer: 200.

TuS Burgschwalbach II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 8:1 (4:0). Den Aufstieg hatten die Burgschwalbacher ja schon vorher in der Tasche, jetzt ziehen die Rot-Schwarzen auch als Staffelsieger ins Kreis-Oberhaus ein. „Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und haben von Beginn an das Ruder in die Hand genommen“, freute sich TuS-Trainer Andreas Müller über den gelungenen Abschluss der bärenstarken Saison. „Mehr war hier heute für uns nicht drin“, erkannte SG-Coach Philipp Itzel die Überlegenheit des Meisters neidlos an. Schiedsrichter: Marco Lierath. Tore: 1:0 Michele Esposito (9.), 2:0 Sascha Bremenkamp (18.), 3:0 Niclas Breuer (26.), 4:0 Martin Fiedler (43.), 5:0 Michael Bartels (54.), 6:0 Tom Dotterer (57.), 7:0 Paul Walter (59.), 7:1 Steffen Wangard (65.), 8:1 David Meier (83.). Zuschauer: 100.

FSV Welterod – FC Linde Berndroth 4:2 (1:2). Zur Pause sah es in der Vogtei nach einer faustdicken Überraschung aus. Doch dann gab der FSV nochmals Gas und sicherte sich den elften Saisonsieg sowie Platz sechs in der Abschlusstabelle „Nach schwacher erster Hälfte haben wir umgeschaltet und mit Kampfgeist und spielerischer Steigerung das Ding noch gedreht“, resümierte FSV-Vorstand Daniel Vedder den Arbeitssieg seiner Grün-Weißen. Linde-Abteilungsleiter Rene Walter sagte: „Die Welteroder waren zwar spielerisch besser, aber an einem guten Tag nimmt man hier einen Punkt mit.“ Schiedsrichter: Sören Müller. Tore: 1:0 Marian Schiffer (12.), 1:1 Cedric Schmidt (18.), 1:2 Jens Maxeiner (38.), 2:2 Mirko Klotz (49.), 3:2 Benjamin Koch (55.), 4:2 Marian Schiffer (63.). Rote Karte: Benedikt Emmel (85., Berndroth, Foulspiel). Zuschauer: 50.

TuS Nassau – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 3:1 (1:0). Die Nassoven schnappten der Drittvertretung aus Hundsangen und Umgebung den vierten Platz noch vor der Nase weg. „Nach schwierigen ersten 20 Minuten sind wir ins Rollen gekommen, haben ein super Spiel gemacht und die starke Rückrunde gekrönt“, sagte TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer hinterher. Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tore: 1:0 Fabian Vogt (30.), 2:0 Christian Thisse-Gemmer (49.), 3:0 Ihor Cherkalin (77.), 3:1 Niklas steinebsch (90.+2). Zuschauer: 53.

SG Rheinhöhen II – TuS Niederneisen 10:2 (3:2). Zur Pause sah es in Prath nicht nach einem Kantersieg der Reserve aus. Der Gast traf nach dem frühen Rückstand durch Andreas Trinker den Pfosten (6.) und durch Ewald Viehmann die Latte (11.) des SG-Gehäuses. Aluminium-Pech beklagte zunächst auch Michael Roll (14.), ehe er sein Visier besser eingestellt hatte. Am Ende wurde es dann gegen zunehmend resignierende Niederneiser sogar zweistellig. „Ein schöner Abschluss der Saison“, sagte SG-Trainer Marco Müller. „Wir hatten einen gebrauchten Tag erwischt und sind froh, dass es jetzt in die Sommerpause geht“, so TuS-Trainer Ken Rauner. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore: 1:0 Niklas Maak (5.), 1:1 Andreas Trinker (20.), 2:1, 3:1 beide Michael Roll (30., 33.), 3:2 Ewald Viehmann (40.), 4:2 Michael Roll (52), 5:2 Jona Meuer (70.), 6:2 Niklas Maak (71.), 7:2 André Klein (72.), 8:2 Nils Klein (74., Foulelfmeter), 9:2 Stephan Rudolph (81.), 10:2 Michel Schmidt (85., Foulelfmeter). Zuschauer: 60.