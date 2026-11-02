3:2-Erfolg im Kellerduell SG Rheinhöhen II zieht TuS Singhofen unter den Strich Stefan Nink 02.11.2026, 09:46 Uhr

i Ewald Viehmann schließt diesen Angriff seiner TuS vor dem Welteroder Eric Keim ab. Die Niederneiser festigten mit dem dritten Sieg in Folge den sechsten Tabellenplatz, während der FSV auf der Hut bleiben muss. Andreas Hergenhahn

Der TuS KK hat seine Aufholjagd in Richtung Spitzengruppe mit einem glatten 6:0-Erfolg gegen den SV Braubach fortgesetzt. Die top Drei sind unterdessen nach Osterspais erstem Punktverlust auf heimischem Platz noch enger zusammengerückt.

Noch enger zusammengerückt ist die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga B5 nach dem Remis der FSV Osterspai. Die SG Rheinhöhen II feierte den dritten Sieg hintereinander.TuS Niederneisen – FSV Welterod 3:2 (2:2). Kampf war am Freitag Trumpf beim Flutlicht-Kick im Sportpark.







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