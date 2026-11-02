Der TuS KK hat seine Aufholjagd in Richtung Spitzengruppe mit einem glatten 6:0-Erfolg gegen den SV Braubach fortgesetzt. Die top Drei sind unterdessen nach Osterspais erstem Punktverlust auf heimischem Platz noch enger zusammengerückt.
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Noch enger zusammengerückt ist die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga B5 nach dem Remis der FSV Osterspai. Die SG Rheinhöhen II feierte den dritten Sieg hintereinander.TuS Niederneisen – FSV Welterod 3:2 (2:2). Kampf war am Freitag Trumpf beim Flutlicht-Kick im Sportpark.