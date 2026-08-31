Mit den beiden A-Liga-Absteigern SG Unterwesterwald und FSV Osterspai sowie der Nassovia aus Nassau steht ein ungeschlagenes Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5. Der punktlose TuS Singhofen indes läuft der Musik erneut hinterher.
Lesezeit 4 Minuten
Immerhin noch fünf Mannschaften bilden in der Fußball-Kreisliga B5 nach vier Begegnungen ohne Niederlage die Spitzengruppe.
Schlechtes Abwehrverhalten führt zu Gegentoren
SG Unterwesterwald – SG Rheinhöhen II 8:0 (5:0). „So hoch muss es nicht ausgehen“, befand Tino Müller, der den verhinderten Rheinhöhen-Chef Michael Roll beim Gastspiel an der Niedererbacher Kaiserwiese vertrat.