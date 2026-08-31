8:0 zur Niedererbacher Kirmes SG Rheinhöhen II geht bei der SG Unterwesterwald unter Stefan Nink 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Unterwesterwalds Marc Brühl (am Ball), der zwei Treffer zum Schützenfest in Niedererbach besteuerte, stürmt in dieser Szene in den Strafraum der Gäste. Rheinhöhens Luke Müller versucht ihn noch zu bremsen. Andreas Hergenhahn

Mit den beiden A-Liga-Absteigern SG Unterwesterwald und FSV Osterspai sowie der Nassovia aus Nassau steht ein ungeschlagenes Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5. Der punktlose TuS Singhofen indes läuft der Musik erneut hinterher.

Immerhin noch fünf Mannschaften bilden in der Fußball-Kreisliga B5 nach vier Begegnungen ohne Niederlage die Spitzengruppe. Schlechtes Abwehrverhalten führt zu Gegentoren SG Unterwesterwald – SG Rheinhöhen II 8:0 (5:0). „So hoch muss es nicht ausgehen“, befand Tino Müller, der den verhinderten Rheinhöhen-Chef Michael Roll beim Gastspiel an der Niedererbacher Kaiserwiese vertrat.







Artikel teilen

Artikel teilen