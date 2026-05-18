Fußball-Kreisliga B5
SG Rheinhöhen hat Happy End nicht mehr in eigener Hand
Mit einem sehenswerten Kopfballtor sorgte Niederneisens Björn Wilhelm (links) beim Kellerduell im Sportpark für die Vorentscheid
Mit einem sehenswerten Kopfballtor sorgte Niederneisens Björn Wilhelm (links) beim Kellerduell im Sportpark für die Vorentscheidung.
Andreas Hergenhahn

Nach der 0:7-Schlappe am Katzenelnbogener Hellenhahn hat die Reserve der SG Rheinhöhen im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B schlechte Karten. Der TuS Weinähr und der TuS Singhofen sind aber auch noch nicht aus dem Schneider. 

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Jubel in Welterod, Erleichterung in Niederneisen, lange Gesichter auf den Rheinhöhen: In der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B hat sich am 25. Spieltag das Feld der Abstiegskandidaten gelichtet.SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – Spfr Bad Ems 1:1 (0:0).

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