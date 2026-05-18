Fußball-Kreisliga B5 SG Rheinhöhen hat Happy End nicht mehr in eigener Hand Stefan Nink 18.05.2026, 07:56 Uhr

i Mit einem sehenswerten Kopfballtor sorgte Niederneisens Björn Wilhelm (links) beim Kellerduell im Sportpark für die Vorentscheidung. Andreas Hergenhahn

Nach der 0:7-Schlappe am Katzenelnbogener Hellenhahn hat die Reserve der SG Rheinhöhen im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga B schlechte Karten. Der TuS Weinähr und der TuS Singhofen sind aber auch noch nicht aus dem Schneider.

Jubel in Welterod, Erleichterung in Niederneisen, lange Gesichter auf den Rheinhöhen: In der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B hat sich am 25. Spieltag das Feld der Abstiegskandidaten gelichtet.SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – Spfr Bad Ems 1:1 (0:0).







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