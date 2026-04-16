B-Klassen aus NR-Sicht SG Puderbach treibt Planungen für die neue Saison voran Daniel Korzilius 16.04.2026, 10:00 Uhr

i Die SG Ellingen II (schwarze Trikots) siegte vergangene Woche mit 3:1 bei den Kickers Westerwald und will auch gegen den FV Rot-Weiß Erpel ihren Erfolgslauf fortsetzen. Jörg Niebergall

Auch für die Teams aus dem Kreis Neuwied beginnt die entscheidende Phase in den Kreisligen B. Bei der SG Puderbach wurden derweil wichtige Personalien mit Blick auf die kommende Runde geklärt.

Spannung pur im Saisonendspurt: In den Fußball-Kreisligen B kämpfen die Teams aus dem Kreis Neuwied um wichtige Punkte im Auf- und Abstiegskampf, während einige Entscheidungen bereits näher rücken.B1 Mit drei Siegen aus den fünf Spielen nach der Winterpause hat sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II im Abstiegskampf ein Polster von sechs Zählern auf den ersten Abstiegsrang erarbeitet und möchte beim Tabellenfünften SV Adler Derschen ...







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