Auch für die Teams aus dem Kreis Neuwied beginnt die entscheidende Phase in den Kreisligen B. Bei der SG Puderbach wurden derweil wichtige Personalien mit Blick auf die kommende Runde geklärt.
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Spannung pur im Saisonendspurt: In den Fußball-Kreisligen B kämpfen die Teams aus dem Kreis Neuwied um wichtige Punkte im Auf- und Abstiegskampf, während einige Entscheidungen bereits näher rücken.B1 Mit drei Siegen aus den fünf Spielen nach der Winterpause hat sich die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II im Abstiegskampf ein Polster von sechs Zählern auf den ersten Abstiegsrang erarbeitet und möchte beim Tabellenfünften SV Adler Derschen ...