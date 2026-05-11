Spannung im Kampf um Platz 2 SG Puderbach lässt es krachen und feiert Meisterschaft Leon Böckling, Max Buchmayer 11.05.2026, 11:48 Uhr

i Das war souverän: Mit dem 9:0 gegen die SF Höhr-Grenzhausen II feierte die SG Puderbach im 24. Spiel bereits den 22. Sieg und sicherte sich die Meisterschaft in der Kreisliga B4. Jörg Niebergall

Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist die Meisterschaft in der Kreisliga B4 entschieden: Während Verfolger TV Mülhofen patzte, ließ die SG Puderbach die Muskeln spielen und feierte ausgelassen den Titel. Dahinter bleibt es spannend.

Die SG Puderbach hat die Muskeln spielen lassen und sich durch einen 9:0-Kantersieg die Meisterschaft in der Kreisliga B4 gesichert. Die SG Nauort durchkreuzte derweil die Pläne des Tabellenzweiten TV Mülhofen, mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FV Engers II in die letzten beiden Spieltage zu gehen.







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