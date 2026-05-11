Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist die Meisterschaft in der Kreisliga B4 entschieden: Während Verfolger TV Mülhofen patzte, ließ die SG Puderbach die Muskeln spielen und feierte ausgelassen den Titel. Dahinter bleibt es spannend.
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Die SG Puderbach hat die Muskeln spielen lassen und sich durch einen 9:0-Kantersieg die Meisterschaft in der Kreisliga B4 gesichert. Die SG Nauort durchkreuzte derweil die Pläne des Tabellenzweiten TV Mülhofen, mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FV Engers II in die letzten beiden Spieltage zu gehen.