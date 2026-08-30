Der vierte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B3 ist Geschichte. So haben sich die Mannschaften geschlagen.
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Nachdem der SV Rengsdorf zum Auftakt des vierten Spieltags der Fußball-Kreisliga B3 beim SV Melsbach mit 1:2 verloren hatte, übernahm die SG Ellingen II durch den Punktgewinn beim TuS Asbach II die Tabellenführung. Die SG DJK Neustadt-Fernthal kann mit der Ellinger Reserve gleichziehen, wenn sie am Dienstag (20 Uhr) beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht TuS Kettig siegt.