Vierter Spieltag in der B3 SG Puderbach II kontert sich zum Auswärtssieg Daniel Korzilius 30.08.2026, 19:24 Uhr

i Die SG Puderbach II (weiße Trikots) durfte dank zweiter Treffer in dr Schlussphase einen 3:1-Erfolg beim SV Roßbach/Verscheid II feiern. Jörg Niebergall

Der vierte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B3 ist Geschichte. So haben sich die Mannschaften geschlagen.

Nachdem der SV Rengsdorf zum Auftakt des vierten Spieltags der Fußball-Kreisliga B3 beim SV Melsbach mit 1:2 verloren hatte, übernahm die SG Ellingen II durch den Punktgewinn beim TuS Asbach II die Tabellenführung. Die SG DJK Neustadt-Fernthal kann mit der Ellinger Reserve gleichziehen, wenn sie am Dienstag (20 Uhr) beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht TuS Kettig siegt.







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