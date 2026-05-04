Fußball-Kreisliga B5
SG Nievern/Arzbach hat den zweiten Rang bereits sicher
Manfred Rehbein ging am Sonntsg mit der personell arg gebeutelten SG Aar-Einrich bei der TuS Nassovia Nassaui mit 1:9 baden.
Manfred Rehbein ging am Sonntsg mit der personell arg gebeutelten SG Aar-Einrich bei der TuS Nassovia Nassaui mit 1:9 baden.
Andreas Hergenhahn

Immer enger wird in der Fußball-Kreisliga B5 der Kampf um den rettenden 12. Platz. Der nach wie vor unter dem Strich stehende TuS Singhofen wird in den ausstehenden drei Partien alles daran setzen, noch über den Strich zu klettern.

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In Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B muss nunmehr nur noch der zweite Absteiger ermittelt werden.SG Rheinhöhen II – SG Nievern/Arzbach 1:4 (0:2). Während der favorisierte Gast in der Zachheck Rang zwei vorzeitig in Stein und Meißel goss, muss die Reserve nun den bitteren Gang in die C-Klasse befürchten.

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