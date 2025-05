Der Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A 5 zwischen Dernau/Mayschoß und Kottenheim wird am letzten Spieltag entschieden – frühestens.

An der Spitze der Fußball-Kreisliga B 8 ist die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt. Sowohl die SG Dernau/Mayschoß als auch der TuS Kottenheim meisterten ihre Aufgaben. Ein Remis würde den Dernauern nun zum Titel reichen. Am Tabellenende haben sich die SG Niederzissen/Wehr und der SV Oberzissen II, trotz 2:3-Niederlage beim SC Rhein-Ahr Sinzig, den Klassenverbleib gesichert. Die Niederzissener besiegten den TuS Oberwinter II mit 4:0. Die Oberwinterer rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab, denn die Grafschafter SG II besiegte den SV Kripp mit 3:1.

SG Dernau/Mayschoß – SG Walporzheim/Bachem 11:1 (6:1)

„Walporzheim hat nur versucht, zu verwalten, dafür waren wir aber zu gut. Ein souveräner Sieg. Jetzt sind wir der Meisterschaft nahe und wollen den letzten Schritt nächste Woche gehen“, sagte der Dernauer Trainer Michael Radermacher. Walporzheims Trainer Lars Huther erklärte: „Wir waren stark ersatzgeschwächt und hatten Dernau einfach zu wenig entgegenzusetzen. Dann kassieren wir direkt zwei ärgerliche Gegentreffer, und so hat es seinen Lauf genommen.“

Tore: 1:0 Julian Keutgen (1.), 2:0, 3:0, 4:0 Paul Gemein (3., 14., 20.), 4:1 Emilio Ehlen (23., Foulelfmeter), 5:1 Florian Jacobs (30.), 6:1 Gemein (40.), 7:1 Matthias Noll (47.), 8:1 Jacobs (70.), 9:1, 10:1 Noll (76., 79.), 11:1 Gemein (84.). Besonderheit: Rote Karte gegen den Dernauer Keeper Tobias Wäsch aufgrund einer Notbremse (86.).

SC Rhein-Ahr Sinzig – SV Oberzissen II 3:2 (0:1)

In letzter Sekunde kassierte der SVO die erste Niederlage in diesem Jahr und konnte sich am Ende doch über den Klassenverbleib freuen, der im Winter in weiter Ferne gewesen war. Schiar Mohamed erzielte den Siegtreffer für den SC nach starker Einzelleistung, sein 21. Saisontreffer. „In Halbzeit eins war es nicht genug. Hinten raus haben wir es erzwungen, wenn natürlich auch mit Glück. Dieser Sieg zeigt die Mentalität dieser Mannschaft. Ganz großer Respekt dafür“, lobte SC-Trainer Mirco Walser. „Eine ärgerliche Niederlage. Aufgrund der Personalsituation ging uns etwas die Luft aus. Ein Punkt wäre allemal verdient gewesen. Nachdem wir das Ergebnis von Niederzissen gehört haben, durften wir trotzdem anstoßen. Unsere Rückrunde war wirklich gut“, bilanzierte SVO-Co-Trainer Florian Perk.

Tore: 0:1, 0:2 Philipp Hilger (24., 54.), 1:2 Daniel Silva Mota (71.), 2:2 Daniel Schäfer (77., Foulelfmeter), 3:2 Schiar Mohamed (90.+5).

TuS Kottenheim – SV Eintracht Mendig II 3:0 (2:0)

„Wir haben das Derby gut angenommen und waren auch bestimmend. Allerdings haben wir direkt einige Möglichkeiten ausgelassen und uns das Leben so etwas schwergemacht“, meinte der Kottenheimer Spielertrainer David Schmitz. Mendigs Coach Steven Brandt erklärte: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Kottenheim hat am Ende verdient gewonnen, aber ein, zwei Tore waren für uns absolut drin. Dann wäre es auch etwas spannender geworden.“ Tore: 1:0 Louis Garcia Schumacher (5.), 2:0 Florian Schäfers (30.), 3:0 Max Franzen (75.).

TuS Oberwinter II – SG Niederzissen/Wehr 0:4 (0:2)

Die Niederzissener sicherten den Klassenverbleib in einer Partie, die kurz vor der Pause etwas hektisch wurde. TuS-Akteur Kourajo Siyamend sah in der 40. Minute die Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit. Siyamend zerrte seinen am Boden liegenden Gegenspieler am Trikot nach oben. Der umsichtige Unparteiische unterbrach danach die Partie für eine Beruhigungspause.

„Eine klare Fehlentscheidung. In Unterzahl war es dann natürlich schwer. Irgendwie war die Niederlage insgesamt sehr unglücklich, aber natürlich auch nicht ganz unverdient. Jetzt haben wir es leider nicht mehr in der eigenen Hand, den Klassenverbleib noch zu schaffen“, erklärte der Oberwinterer Interimstrainer Patrick Warmbier.

„Eine wirklich gute und geschlossene Mannschaftsleistung. Wir hatten es in Halbzeit zwei gut im Griff und freuen uns sehr, dass wir nun einen Spieltag vor Saisonende am Ziel sind“, meinte der Niederzissener Trainer Bernd Hartung. Tore: 0:1 Pascal Schmidgen (9.), 0:2 Christopher Walter (14.), 0:3, 0:4 Lukasz Dymiter (51., 75).

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Ahrtal Insul 0:16 (0:9)

Tim Kaltz (7., 65., 87.), Lukas Minwegen (9. Foulelfmeter, 35.), Simon Jüngling (20., 29., 37., 57.), Leon Wurst (40., 45., 80.), Mats Theisen (42.), Casimir Böhle (50., 70.) und Laurin Vitten (75.) erzielten die Treffer beim höchsten Sieg der Saison in der Kreisliga B Ahr, der den Ahrtalern Chancen auf den dritten Tabellenplatz lässt. „Es war ein Spiel auf ein Tor, sehr einseitig“, sagte Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann.

TuS Mayen II – SG Westum/Löhndorf II 4:0 (2:0)

Leon Söhn (20., 54.) und Bendix Weis (38., 71.) schnürten je einen Doppelack beim verdienten Erfolg der Mayener. „Das war sehr souverän. Wir hatten die Partie komplett im Griff“, erzählte TuS-Trainer Michael Brodam. Westums Trainer Martin Münch war bedient: „Es ist Zeit für die Sommerpause. Unsere Leistung war schlecht. Der Biss hat gefehlt. Irgendwie kann ich es verstehen, aber es ist auch schwer, das zu akzeptieren.“

Grafschafter SG II – SV Kripp 3:1 (2:0)

„Von beiden Seiten war es ein richtig gutes Spiel in der ersten Hälfte. Hinten raus wurde es etwas wild, Kripp musste kommen. Eigentlich ein intensives Spiel zweier Mannschaften, die in dieser Form keine Abstiegskandidaten sind“, befand GSG-Coach Bernhard Zöllner. „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben lausig verteidigt und den Kampf nicht angenommen“, ärgerte sich der Kripper Trainer Mario Brötz. Tore: 1:0 Michel Strauß (34.), 2:0 Pedro Loureiro (36.), 3:0 Julius Marquart (50.), 3:1 Martin Bieniasch (60.).