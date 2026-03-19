Dass die SG mit null Punkten aus den Spielen gegen die Spitzenteams Friesenhagen und Herdorf gingen, ist nicht verwunderlich. Ebenso wenig, dass Michael Lange nicht mehr auf der Trainerbank saß. Die Parteien trennten sich bereits im Februar.
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Wenn am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Pracht das Kreisliga-B1-Spiel zwischen der SG Niedererbach/Niederhausen und dem TuS Bitzen angepfiffen wird, dann wird nicht mehr Michael Lange bei den Gastgebern an der Seitenlinie stehen.