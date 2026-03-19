Ex-Coach Lange hospitiert nun SG Niedererbach kann zu Gegner TuS Bitzen aufschließen Moritz Hannappel 19.03.2026, 11:00 Uhr

i Michael Lange ist nicht mehr Trainer der SG Niedererbach/Niederhausen. Nach der Trennung im Februar hospitiert er nun bei Rheinlandligist TuS Immendorf. Jana Riebel/SG Niederhausen

Dass die SG mit null Punkten aus den Spielen gegen die Spitzenteams Friesenhagen und Herdorf gingen, ist nicht verwunderlich. Ebenso wenig, dass Michael Lange nicht mehr auf der Trainerbank saß. Die Parteien trennten sich bereits im Februar.

Wenn am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Pracht das Kreisliga-B1-Spiel zwischen der SG Niedererbach/Niederhausen und dem TuS Bitzen angepfiffen wird, dann wird nicht mehr Michael Lange bei den Gastgebern an der Seitenlinie stehen.







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