Den 21. der insgesamt 26 Spieltage haben die B-Liga-Fußballer aus dem Kreis Neuwied in den Staffeln B3 und B4 vor der Brust. In der Staffel B2 ist der Tabellendritte SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach als einziger Vertreter aus dem Kreis am Wochenende spielfrei. Damit die Pause vor dem Spitzenspiel gegen die SG Herschbach-Schenkelberg am 27. April nicht zu lange ist, hat Trainer Mario Strnad für Donnerstag, 17. April, ein Testspiel gegen den SV Rengsdorf vereinbart.

Kreisliga B3

Der Tabellenführer SV Rheinbreitbach lässt in der Rückrunde die Muskeln spielen (sechs Siege, 29:2 Tore) und hat beim SV Windhagen II die nächsten Punkte auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A eingeplant (So., 12 Uhr). Nach zwei Partien ohne eigenen Torerfolg benötigt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen den TuS Asbach II wieder mehr Durchschlagskraft im Angriff (So., 12.45 Uhr in Berod).

Der SSV Weyerbusch hat als Tabellenzweiter immer auch den eigenen Punkte-Koeffizienten im Auge. Im Ranking aller 15 B-Klassen-Zweiten liegt der SSV aktuell auf dem neunten Rang mit einem Koeffizienten von 2,27. Davor liegen drei Teams mit 2,30 und dahinter drei Vereine mit 2,25, sodass jedes Ergebnis zu Veränderungen führen kann. Bei einem Sieg gegen die SG Vettelschoß/St. Katharinen II (So., 14.30 Uhr) würde sich der Punkteschnitt der Weyerbuscher auf 2,31 verbessern.

Der FV Rot-Weiß Erpel hat es beim 2:4 gegen Windhagen II verpasst, den letzten Platz zu verlassen. Jetzt hofft das Team von Trainer Manuel Malacho auf eine Überraschung gegen die Kickers Westerwald Buchholz (So., 14.30 Uhr). Die SG Thalhausen/Maischeid und die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II haben vor dem direkten Duell (So., 14.30 Uhr in Großmaischeid) beide jeweils 20 Punkte auf dem Konto. Der Sieger kann wohl auch die letzten Zweifel an einer weiteren Saison in der Kreisliga B zu den Akten legen.

Kreisliga B4

Im spannenden Titelrennen kann Tabellenführer VfL Wied Niederbieber bereits am Samstag (16.30 Uhr) bei den Sportfreunden Miesenheim vorlegen. Während der VfL Oberbieber gegen den SSV Heimbach-Weis II vor einer Pflichtaufgabe steht (So., 14.30 Uhr), beginnen für den FV Engers II nach zehn Siegen in Folge mit der Partie bei der SG Neuwied (So., 15 Uhr) die Wochen der Wahrheit. Anschließend bekommt es die Oberliga-Reserve nacheinander mit dem VfL Oberbieber, der SG Feldkirchen und dem VfL Niederbieber zu tun.

Als Vierter mit aktuell acht Zählern Rückstand auf die Spitze bei einem weniger ausgetragenen Spiel kann sich die SG Feldkirchen/Hüllenberg vor dem Auswärtsspiel beim TuS Hausen nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg ausrechnen (So., 15 Uhr). Gleiches gilt für den punktgleichen CSV Neuwied, der klar favorisiert ist gegen den FC Alemannia Plaidt II (So., 14.30 Uhr in Feldkirchen). Lediglich um die „goldene Ananas“ geht es bei der Begegnung des SV Melsbach gegen die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Forst/Brachtendorf (So., 15 Uhr).