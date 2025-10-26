Kreisliga B3: 12. Spieltag SG Neuwied übernimmt die Tabellenführung des CSV Daniel Korzilius 26.10.2025, 20:59 Uhr

i Die SG Feldkirchen (in Weiß) konnte überraschend gegen den Tabellenführer CSV Neuwied (in Grau) gewinnen. Dadurch übernimmt jetzt die SG Neuwied die SPitze der Kreisliga B3. Jörg Niebergall

Dass sich 350 Zuschauer ein Spiel der Kreisliga angucken, ist selten genug. Genau diese 350 Fans fanden sich beim Derby der Kreisliga B3 zwischen dem SV Melsbach und dem SV Rengsdorf ein. Die SG Neuwied übernimmt die Spitze vom benachbarten CSV.

Keinen einzigen Heimsieg gab es am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga B3. Der bisherige Tabellenführer CSV Neuwied verlor das Spitzenspiel gegen die SG Feldkirchen mit 2:3 und musste die SG Neuwied (4:0 beim SV Rheinbreitbach II) vorbeiziehen lassen.







