Sechs Punkte steht die SG Neuwied in der Kreisliga B3 vor Verfolger SG Feldkirchen/Hüllenberg. Beide Teams sind am Wochenende in Heimspielen gefordert.

Was haben sich die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied für den 18. Spieltag in den Fußball-B-Klassen vorgenommen? Wir geben einen Überblick.

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Die abstiegsbedrohte SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II ist gegen den Tabellenzweiten DJK Friesenhagen nur Außenseiter und wird versuchen, sich diesmal besser aus der Affäre zu ziehen als bei der 0:7-Niederlage in der Hinrunde (So.