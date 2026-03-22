Nach Patzern der Verfolger SG Neuwied ist der Gewinner des Spieltags Daniel Korzilius 22.03.2026, 19:15 Uhr

i Der VfB Linz II (weiß-schwarze Trikots) war als Favorit in die Partie beim SV Rheinbreitbach gegangen, musste sich letztlich aber mit einem 0:0-Remis begnügen. Heinz-Werner Lamberz

Der 18. Spieltag in der Kreisliga B3 lief ganz nach dem Geschmack der SG Neuwied. Während der Primus seine Partie gewann, leisteten sich die Konkurrenten Ausrutscher, wodurch die Kombinierten die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung anführen.

Der Tabellenführer SG Neuwied hat die Pflichtaufgabe gegen den SV Windhagen II souverän mit einem 5:0-Heimsieg gelöst und ist der große Gewinner des 18. Spieltages der Fußball-Kreisliga B3, da die Verfolger SG Feldkirchen/Hüllenberg (3:4 gegen Ellingen II), CSV Neuwied (0:1 bei St.







Artikel teilen

Artikel teilen