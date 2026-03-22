Der 18. Spieltag in der Kreisliga B3 lief ganz nach dem Geschmack der SG Neuwied. Während der Primus seine Partie gewann, leisteten sich die Konkurrenten Ausrutscher, wodurch die Kombinierten die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung anführen.
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Der Tabellenführer SG Neuwied hat die Pflichtaufgabe gegen den SV Windhagen II souverän mit einem 5:0-Heimsieg gelöst und ist der große Gewinner des 18. Spieltages der Fußball-Kreisliga B3, da die Verfolger SG Feldkirchen/Hüllenberg (3:4 gegen Ellingen II), CSV Neuwied (0:1 bei St.