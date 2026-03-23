Augst II bei 0:10 unterirdisch SG Nauort feiert schon dritten Zu-Null-Sieg in Folge Leon Böckling, Max Buchmayer 23.03.2026, 10:02 Uhr

i Kein Gegentreffer und optimale neun Punkte: Nach der Winterpause ist die SG Nauort/Ransbach um ihren Oberliga-erfahrenen Spielertrainer Andreas Hundhammer (2. von rechts) nicht zu bremsen. Marco Rosbach

Reichlich Tore fielen in der Kreisliga B4, wobei sich unter den Schützen einige bekannte Namen fanden. So traf für den FV Engers ein Torjäger, der schon in der Oberliga gefürchtet war. Nicht zu bremsen ist aktuell die SG Nauort/Ransbach.

Im Tabellenkeller der Kreisliga B4 bleibt die SG Nauort/Ransbach auf dem Vormarsch, dafür werden die Sorgenfalten bei der SG Siershahn nach dem 0:4 im Kellerduell tiefer. Heftig erwischt hat es die SG Augst II.FSV Ebernhahn - SF Höhr-Grenzhausen 3:0 (1:0).







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