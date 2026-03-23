Reichlich Tore fielen in der Kreisliga B4, wobei sich unter den Schützen einige bekannte Namen fanden. So traf für den FV Engers ein Torjäger, der schon in der Oberliga gefürchtet war. Nicht zu bremsen ist aktuell die SG Nauort/Ransbach.
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Im Tabellenkeller der Kreisliga B4 bleibt die SG Nauort/Ransbach auf dem Vormarsch, dafür werden die Sorgenfalten bei der SG Siershahn nach dem 0:4 im Kellerduell tiefer. Heftig erwischt hat es die SG Augst II.FSV Ebernhahn - SF Höhr-Grenzhausen 3:0 (1:0).