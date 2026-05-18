Westerwälder Trio ist gerettet SG Nauort besiegelt Abstieg der SG Weitersburg II Leon Böckling, Max Buchmayer 18.05.2026, 14:19 Uhr

i Spielertrainer Andreas Hundhammer traf doppelt beim Nauorter Sieg gegen die Weitersburger Reserve, die keine Chance mehr hat, die Abstiegszone zu verlassen. Marco Rosbach

Hinter Meister Puderbach liefern sich Mülhofen und Engers II weiter einen heißen Kampf um Platz zwei. Im Tabellenkeller der Kreisliga B4 kann das Westerwälder Trio aus Siershahn, Höhr-Grenzhausen und Montabaur aufatmen. Weitersburg II steigt ab.

Während an der Spitze der Kreisliga B4 immer noch offen ist, wer hinter Meister Puderbach Tabellenzweiter wird, ist die Abstiegsfrage geklärt. Siershahn ist genauso gerettet wie Höhr-Grenzhausen II und Kosova II. Weitersburg II kann den vorletzten Platz nicht mehr verlassen.







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