Hinter Meister Puderbach liefern sich Mülhofen und Engers II weiter einen heißen Kampf um Platz zwei. Im Tabellenkeller der Kreisliga B4 kann das Westerwälder Trio aus Siershahn, Höhr-Grenzhausen und Montabaur aufatmen. Weitersburg II steigt ab.
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Während an der Spitze der Kreisliga B4 immer noch offen ist, wer hinter Meister Puderbach Tabellenzweiter wird, ist die Abstiegsfrage geklärt. Siershahn ist genauso gerettet wie Höhr-Grenzhausen II und Kosova II. Weitersburg II kann den vorletzten Platz nicht mehr verlassen.