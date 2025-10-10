Fußball-Kreisliga B5: SG Mühlbachtal II gibt Führung noch aus der Hand 10.10.2025, 08:30 Uhr

i Die zweite Welle der SG Altendiez/Gückingen behielt gegen A-Ligaabsteiger TuS KK am Donnerstagabend drei Punkte, die auf der Kirmes zünftig gefeiert werden dürften. Andreas Hergenhahn

Nichts zu holen war unter der Woche in der Fußball-Kreisliga B5 bei Nachhol- und vorgezogenen Partien für die drei Gastmannschaften. Schlusslicht SG Mühlbachtal II kassierte dabei den nächsten schmerzlichen Kinnhaken.

Der Aufwärtstrend der TuS Niederneisen in der Fußball-Kreisliga B5 ist nach fünf Siegen hintereinander auf den Loreleyhöhen zu Ende gegangen. Die Grün-Weißen von der unteren Aar unterlagen mal wieder der zweiten Welle von BoReiBo. Einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um einen Spitzenplatz kassierte auch der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach mit dem 1:2 bei der Reserve der SG Altendiez/Gückingen.







