In Torlaune präsentierten sich die Mannschaften am 20. Spieltag in der Kreisliga B2. Im Schnitt rappelte es 5,3 Mal.

Klare Verhältnisse gab’s am 20. Spieltag in der Kreisliga B2. Drei Heimsiegen standen drei Auswärtssiege gegenüber.

SG Rennerod II – SG Ahrbach II 0:4 (0:1). „Der Mannschaft kann man an sich keinen Vorwurf machen. Ahrbach war – wie erwartet – hinten sehr stabil und vorne eiskalt. Auch wenn wir zumindest in der ersten Halbzeit nicht den Eindruck vermittelt haben, dass hier der Letzte gegen den Zweiten spielt. Jetzt wollen wir in den verbleibenden Spielen noch so viele Punkte wie möglich holen und dann schauen, was vielleicht noch drin ist“, erklärte Rennerods Trainer Kevin Meudt. Tore: 0:1, 0:2 Jannis Wyremblewsky (41., 65.), 0:3 Janik Herz (73.), 0:4 Dominik Zängerle (76.).

SG Herschbach II – SG Grenzbachtal Wienau/Marienhausen/Mündersbach/Roßbach 0:5 (0:2). „Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen, doch nach 27 Minuten gingen die Gäste in Führung. Kurz danach spielte die Gastmannschaft aufgrund eines Platzverweises in Unterzahl weiter. Wir schafften es jedoch nicht, daraus Kapital zu schlagen. Im zweiten Durchgang nutzten wir unsere Chancen nicht und kassierten wegen nachlassender Kräfte in den letzten zehn Minuten noch drei Tore“, berichtete Herschbachs Trainer Thorsten Heep. Tore 0:1 Enrico Campailla (27.), 0:2 Niclas Bannas (45.), 0:3 Philipp Radermacher (80.), 0:4 Enrico Campailla (82.), 0:5 Denis Mensch (88.).

TuS Niederahr II – SG Herschbach-Schenkelberg 1:2 (0:1). Gegen den Tabellenführer aus Herschbach musste sich Niederahrs Reserve geschlagen geben. „Trotz deutlicher Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche reichte es am Ende nicht. Die noch benötigten Zähler für den Klassenerhalt müssen wir uns woanders holen“, erklärte TuS-Co-Trainer Marco Ludwig. Tore: 0:1 Leon Schenkelberg (44.), 0:2 Julian Fries (85.), 1:2 Colin Vallen (90.+2).

SG Guckheim II – SV Stockum-Püschen 6:3 (2:0). „Nachdem die Gäste die erste Großchance hatten, fanden wir besser ins Spiel und nutzten unsere Möglichkeiten, um mit einer 2:0-Führung in die Pause zu gehen. Nach dem Pausentee ging es Schlag auf Schlag. Zwischen der 51. und 59. Minute fielen fünf Tore. Die Gäste glichen zwischenzeitlich zum 3:3 aus, doch wir behielten die Nerven. Nach dieser turbulenten Phase gelang uns das 5:3, und spätestens nach dem sechsten Treffer war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen und das Spiel entschieden“, erklärte SG-Trainer Meik Schwarz. Tore: 1:0, 2:0 Kevin Haas (21., 32.), 2:1 Fabian Luca Pöllmann (51.), 3:1 Ben Jeuk (54.), 3:2 Luis Wichert (55.), 3:3 Maximilian Eisenmenger (57.), 4:3 Fabien Rusteberg (59.), 5:3, 6:3 Fabien Rusteberg (67., 82.).

SG Selters/Maxsain/Siershahn – SG Hemmerich 3:1 (2:0). Im Duell der Tabellennachbarn siegte die Heimelf souverän. „Wir waren heute über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Wir haben es leider nicht geschafft, in der ersten Halbzeit aus zahlreichen Chancen den Sack zuzumachen. So wurde es hinten raus nochmal etwas spannend. Aber am Ende war es ein verdienter Heimsieg“, freute sich der Selterser Trainer Tim Schenkelberg. Tore: 1:0 Tim Schenkelberg (17.), 2:0 Matthias Ambrus (44., Foulelfmeter), 2:1 David Weiß (63.), 3:1 Tino Philippi (82.).

SG Meudt/Berod – TuS Bad Marienberg 5:2 (1:0). Souverän gewann Meudt zu Hause gegen Bad Marienberg. „Die erste Halbzeit verlief noch etwas schleppend. Danach haben wir uns viel vorgenommen und die zweite Halbzeit dominant gestaltet. Die zwei Gegentore waren unnötig, aber am Ende haben wir hochverdient gewonnen“, analysierte SG-Trainer Christopher Keller. Tore: 1:0 Matthias Aßmann (14.), 2:0 Sandro Haupt (47.), 3:0 Patrick Enkirch (49.), 4:0 Franjo Males (56.), 5:0 Marco Lauf (58.), 5:1 Anton Schwarzkopf (64.), 5:2 Christian Abermet (87.).