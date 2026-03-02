Gelungener Jahresauftakt SG Maischeid setzt sich deutlich in Weitersburg durch Daniel Korzilius 02.03.2026, 09:32 Uhr

i Symbolbild dpa

Das war ein Start nach Maß für die SG Maischeid/Thalhausen: Mit 5:2 setzten sich die Kombinierten in der Kreisliga B4 beim SV Weitersburg II durch.

Die SG Maischeid/Thalhausen ist erfolgreich in das Fußballjahr 2026 gestartet und hat das Wiederholungsspiel des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B4 beim SV Weitersburg II mit 5:2 (2:1) gewonnen. Durch den ersten Auswärtssieg der Saison vergrößerte das Team von Trainer Dirk Hulliger den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Zähler und zog nach Punkten gleich mit dem Gegner aus Weitersburg.







