Der Saisonendspurt in der Fußball-Kreisliga B1 ist eingeläutet. Während die SG Gebhardshainer Land quasi uneinholbar an der Tabellenspitze steht, ist der Kampf um Platz zwei noch völlig offen.

In der Fußball-Kreisliga B1 steht für die SG Honigsessen/Katzwinkel das wohl richtungsweisendste Spiel der Saison auf dem Programm. Der aktuelle Tabellenzweite trifft auf den Tabellendritten, die SG Atzelgift/Nister. Nach 21 gespielten Partien stehen die Honigsessener um Trainer Mark Zentellini einen Punkt vor den Gästen aus Atzelgift. Dabei haben die Atzelgifter allerdings eine Partie weniger gespielt und könnten so am Wochenende an Honigsessen vorbei ziehen. Falls die Kombinierten aus Honigsessen und Katzwinkel diese Partie für sich entscheiden sollten, haben sie den zweiten Platz in der eigenen Hand. Zentellini ist begeistert von der bisherigen Leistung seiner Mannschaft.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Die bisherige Saison lief für uns einfach super. Wir stehen in der Tabelle weit über unseren selbst gesetzten Zielen und haben unser Saisonziel mit Platz fünf schon fast erreicht. Der bisherige zweite Platz ist Wahnsinn, damit hat bei uns wirklich niemand gerechnet.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Wir haben natürlich viele Punkte gegen vermeintlich etwas schwächere Gegner liegen gelassen. Das müssen wir uns vorwerfen und daran müssen wir in nächster Zeit arbeiten, da uns so wichtige Punkte verloren gehen.

Was macht die SG Honigsessen/Katzwinkel aus?

In aller erster Linie der Zusammenhalt. In Honigsessen ist dieser zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft außergewöhnlich. Generell ist das Vereinsleben bei uns einfach super. Bei uns stehen die Unterstützung, der Zusammenhalt und der Spaß im Vordergrund. Als ich als Trainer übernommen habe, haben wir die Trainingszeiten beider Mannschaften zusammengelegt, da mir der Kontakt zwischen den Mannschaften untereinander extrem wichtig ist. Das hat sich bisher ausgezahlt.

Ist der Aufstieg das Ziel, beziehungsweise wie sehen Sie die Chancen in die A-Klasse aufzusteigen?

Der Aufstieg war nie unser Ziel. Durch den Abstieg aus der A-Klasse letzten Sommer haben wir viele Spieler nicht bekommen, die eigentlich schon zugesagt hatten. Darüber hinaus hatten wir dann noch den ein oder anderen Abgang. Wir wollten die Mannschaft erst mal stabilisieren, den Zusammenhalt stärken und den Spaß in den Vordergrund rücken, da unsere zweite Mannschaft ebenso abgestiegen ist. Dass dies so erfolgreich wird, dachte niemand bei uns. Auch die Konkurrenz hat das nicht erwartet, wenn man sich die Prognosen vor der Saison anschaut. Mit Gebhardshain haben wir einen verdienten Aufsteiger, damit können wir sehr gut leben. Wenn der Fall eintritt, dass wir am Ende der Saison Zweiter sind und unser Quotient so hoch ist, dass wir aufsteigen würden, werden wir natürlich die Aufstiegsfeier genießen. Darüber machen wir uns aber ehrlich gesagt gar keine Gedanken.

Vervollständigen Sie mir folgenden Satz: Wenn die SG Honigsessen/Katzwinkel in die A-Klasse aufsteigt, werde ich...

...wahrscheinlich noch weniger Haare auf dem Kopf haben als sowieso schon.