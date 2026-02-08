Ihren künftigen Trainer kennen sie in Honigsessen und Katzwinkel aus früheren Duellen. Daher war den SG-Verantwortlichen schnell klar, dass er im Sommer kommen soll. Was sich der B-Ligist vom neuen Coach erhofft und wer ab jetzt schon mit dabei ist.
Die SG Honigsessen/Katzwinkel hat schnell einen Nachfolger für das scheidende Trainerduo Mark Zentellini und Marco Karmann gefunden. Im Sommer übernimmt mit Jens Reifenrath der Wunschkandidat die Trainernachfolge beim Kreisliga-B1-Team. Darüber informierte Dieter Rautenstrauch, Pressesprecher der SG „HoKa“, in einer Vereinsmitteilung.