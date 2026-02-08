B-Ligist holt Wunschkandidat SG Honigsessen/Katzwinkel regelt die Trainernachfolge Moritz Hannappel 08.02.2026, 09:46 Uhr

i Jens Reifenrath (Mitte), der hier im Juli 2021 noch taktische Anweisungen als Trainer der SG Atzelgift/Nister gibt, übernimmt in der neuen Spielzeit die SG Honigsessen/Katzwinkel. Derzeit ist Reifenrath Spieler bei Klassenkonkurrent SG Alsdorf/Kirchen. Thomas Jäger

Ihren künftigen Trainer kennen sie in Honigsessen und Katzwinkel aus früheren Duellen. Daher war den SG-Verantwortlichen schnell klar, dass er im Sommer kommen soll. Was sich der B-Ligist vom neuen Coach erhofft und wer ab jetzt schon mit dabei ist.

Die SG Honigsessen/Katzwinkel hat schnell einen Nachfolger für das scheidende Trainerduo Mark Zentellini und Marco Karmann gefunden. Im Sommer übernimmt mit Jens Reifenrath der Wunschkandidat die Trainernachfolge beim Kreisliga-B1-Team. Darüber informierte Dieter Rautenstrauch, Pressesprecher der SG „HoKa“, in einer Vereinsmitteilung.







