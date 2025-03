Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga B1 bleibt weiter heiß. Die vier topplatzierten Teams gaben sich am Wochenende keine Blöße.

Die vier Topmannschaften der Liga gewinnen allesamt erwartungsgemäß ihre Spiele. Im Tabellenkeller holt Neitersen II ein Unentschieden gegen Niederhausen und liegt nur noch einen Punkt hinter der Reserve der Adler aus Niederfischbach, welche ihr Spiel zu Hause gegen Bitzen verlor.

Sportfreunde Daaden – SG Alsdorf 4:2 (1:0). In der ersten Hälfte sorgte Maximilian Groß mit seinem Treffer (32.) für die Pausenführung von Daaden. Maximilian Ramb mit einem Doppelpack (50., 73.) und Tobias Sturm (83.) schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf ein deutliches 4:0 für die Hausherren, die in der Folge etwas nachlässig wurden. Die Gäste nutzten dies durch Tore von Niko Pees (88.) und Noah Samuel Keßler (90.) und betrieben zumindest Ergebniskosmetik.

SV Adler Niederfischbach II – TuS Bitzen 2:3 (1:0). Früh gingen die Gastgeber durch Tsvetan Panayotov (8.) in Führung, welche bis zur Pause hielt. Moritz Fieberg glich unmittelbar nach der Pause für die Gäste aus (50.). Erneut Panayotov (84.) ließ die Hoffnungen der Adler auf drei Punkte im Abstiegskampf aufglimmen. Die Schlussphase gehörte aber eindeutig den Gästen, welche durch ganz späte Treffer von Lennard Weber (89.) und Luca Elias Schmidt (90.) doch noch die drei Punkte mit nach Hause nahmen.

SG Neitersen/Altenkirchen II – SG Niederhausen 1:1 (1:0). Die Hausherren gingen früh durch einen Treffer von Rick Joel Komnik (6.) in Führung. Die Partie verlief in der Folge sehr fair und bot auf beiden Seiten hochkarätige Torchancen. Für die Punkteteilung sorgte dann Michael Bender mit seinem Treffer kurz vor Ende der Partie (85.). Gästetrainer Reinhard Fuchs sprach von einem „für beide Seiten gerechten Unentschieden“.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SV Adler Derschen 3:1 (0:1). Die Adler aus Derschen boten in der ersten Halbzeit eine sehr ordentliche Partie und gingen durch ein Tor von Andre Kühne (33.) mit einer Führung in die Halbzeitpause. Die Hausherren kamen aber wie ausgewechselt aus der Kabine und glichen postwendend durch Marco Karmann (46.) aus. Ein Doppelschlag von Julian Kohl (52.) und Noah Schwenk (53.) brachte die Gastgeber dann endgültig auf die Siegerstraße und damit hielt man den Anschluss an die beiden Spitzenteams Gebhardshain und Atzelgift.

SSV Hattert – SG Gebhardshainer Land/Steineroth 1:3 (0:1). Die Anfangsviertelstunde bestimmte Hattert, ohne dabei ein Tor zu erzielen. Danach übernahmen dann zunehmend die Gäste das Kommando und gingen noch vor der Pause durch ein Tor von Joshua Brenner (41.) in Führung. Die ersten Minuten nach dem Pausentee gehörten dann wieder den Gastgebern, die zwei hochkarätige Torchancen liegen ließen. Robin Stockschläder nutzte dann in der zweiten Halbzeit die erste Chance der SG, um auf 0:2 zu erhöhen (56.). Ein Traumtor von Christopher Jung (70.) brachte dann noch mal Spannung in die Partie, doch in der Schlussphase machte Joshua Brenner den Deckel drauf (90.).

SG Atzelgift/Nister – FSV Kroppach 2:1 (2:0). In einer einseitigen ersten Halbzeit schossen Philip Hommel (21.) und Yannick Pascal Weyer (35.) mit ihren Treffern eine beruhigende 2:0-Pausenführung für den Favoriten heraus. Doch das Tabellenschlusslicht zeigte Moral und verkürzte durch einen Treffer von Ben Schmidt (82.) noch mal auf ein Tor. In einer spannenden Schlussphase trafen die Gäste in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das Aluminium, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

SG Offhausen – SG 06 Betzdorf II 2:2 (0:1). In einer ausgeglichenen Partie nutzte Betzdorf seine sich bietende Torchance in der ersten Halbzeit durch Kevin Flader (24.) und es ging mit einer Gästeführung in die Kabine. Nach der Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, bei dem zunächst Fabio Favaretto für die Gastgeber ausgleichen konnte (71.). Dennis Bender drehte dann die Partie mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 (77.), bevor dann in der Schlussminute Kevin Denter (90.) für die Gäste ausgleichen konnte.