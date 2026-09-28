Remis bei Ulmen und Wershofen SG Hocheifel Adenau muss erste Niederlage hinnehmen Lutz Klattenberg 28.09.2026, 13:46 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga B Eifel ging die SG Hocheifel 23 Adenau nach einer 3:0-Führung überraschend mit 3:4 gegen SG Ellscheid II unter. Kay Gayer glänzte mit einem Hattrick. Spannung an der Tabellenspitze!

In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 musste die SG Hocheifel 23 Adenau die erste Saisonniederlage im Spitzenspiel gegen die SG Ellscheid II hinnehmen. Der SV Wershofen/Hümmel holte sich einen Punkt beim SV Ulmen. Alle drei Teams der Verbandsgemeinde Adenau sind bereits am Mittwoch erneut gefordert.







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