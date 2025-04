In der Fußball-Kreisliga B 12 hat die SG Hocheifel 23 am Osterwochenende den erwarteten Pflichtsieg bei Tabellenschlusslicht SpVgg Struth erzielt. Am Ende stand ein deutlicher 7:1 (4:1)-Auswärtserfolg zu Buche, der durchaus auch hätte höher ausfallen können.

Ein früher Treffer ebnete den Weg, der nur durch ein Standardgegentor zum 2:1-Anschluss kurz holprig war. Ein Doppelschlag vor der Pause brachte bereits die Vorentscheidung. „Die Gegenwehr war danach relativ bescheiden und wir im Gefühl des sicheren Sieges etwas schlampig. Aber unterm Strich muss man auch erst einmal sieben Treffer erzielen. Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt“, meinte Hocheifel-Trainer Rainer Bauer. Ein Sonderlob verdiente sich Lukasz Hajduk, der aus der Reserve aufrückte und bei seinem ersten Einsatz überzeugte.

Tore: 0:1 Oliver Prämaßing (4.), 0:2 Martin Bohn (27.), 1:2 Maximilian Lanser (40.), 1:3 Fadel Hajo (41.), 1:4 David Weber (43.), 1:5, 1:6 Prämaßing (78., 83.), 1:7 Hideg (90.).