Die SG Herschbach-Schenkelberg und die SG Ahrbach II haben das Geschehen an der Spitze der Kreisliga B2 dominiert. In der kommenden Saison spielen beide eine Etage höher.

Die Entscheidung im Titelrennen der Kreisliga B2 ist am vorletzten Spieltag gefallen: Weil Verfolger SG Ahrbach II sein Heimspiel gegen die SG Grenzbachtal verlor, durfte die SG Herschbach-Schenkelberg nach ihrem 1:1 in Bad Marienberg jubeln. Doch auch die Ahrbacher hatten Grund zu feiern.

SG Alpenrod II – TuS Niederahr II 3:2 (1:1). „Heute haben wir gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Stark gespielt, aber erneut zu viele Chancen liegen gelassen. Die Gegentore waren zu einfach – fast wie eine Einladung zur Saisonabschlussfeier. Mit Johannes Müller kam die Wende: drei Ballkontakte, zwei Tore. Ein verdienter Sieg im letzten Heimspiel“, feierte Alpenrods Trainer seinen Schützling. Tore: 1:0 Wladimir Klein (29.), 1:1 Wladimir Klein (43., Eigentor), 2:1, 3:1 Johannes Müller (63., 76.), 3:2 Mauricio Ewald (80.).

SG Ahrbach II – SG Grenzbachtal 0:2 (0:2). Durch die Niederlage verspielten die Gastgeber zwar die Meisterschaft, steigen aber trotzdem in die A-Klasse auf. „Trotz langer Überlegenheit haben wir es heute nicht geschafft, den Sieg zu holen. Trotzdem hat es wegen der anderen Ergebnisse über den Quotienten zum Aufstieg gereicht. Deshalb ist das Ergebnis Nebensache“, freute sich Ahrbachs Trainer Yilmaz Köroglu. Tore: Jan Hommrich (12., Eigentor), 0:2 Philipp Radermacher (15.).

SG Rennerod II – SG Meudt/Berod 0:7 (0:1). „Hochverdienter Sieg für Meudt. In der ersten Halbzeit konnten wir noch gut dagegenhalten, doch in der zweiten Halbzeit fehlte bei uns gegen starke Meudter die nötige Gegenwehr“, berichtete Rennerods Trainer Kevin Meudt. Tore: 0:1, 0:2 Kilian Becker (41., 48.), 0:3 Patrick Enkirch (55.), 0:4 Kilian Becker (62.), 0:5 Patrick Enkirch (74.), 6:0 Patrick Schneider (81.), 7:0 Sandro Haupt (82.).

SG Selters/Maxsain/Siershahn – SG Guckheim II 7:0 (5:0). Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. „Wir waren von Beginn an überall überlegen und wollten im letzten Heimspiel noch mal alles rausholen – auch als Dank für die Unterstützung. Das ist uns mehr als gelungen. Leider hat sich unser Torgarant Alexander Bast schwer verletzt“, so Heimtrainer Tim Schenkelberg. Tore: 1:0, 2:0 Albin Nikqi (3., 12.), 3:0 Michael Panasenko (15.), 4:0 Luca Wolter (35.), 5:0 Tino Philippi (37.), 6:0 Albin Nikqi (47.), 7:0 Onur Yilmaz (84.).

SG Hemmerich – SG Herschbach II 2:0 (0:0). Ein später Doppelschlag entschied das Spiel. „Wir haben uns heute trotz optischen Übergewichts lange schwergetan. So musste ein Standard her, den Pierre Mohr klasse verwertet hat. In der Folge war es dann kontrolliert, und David Weiß machte den Deckel drauf“, analysierte Hemmerich-Trainer Marcel Mohr. Tore: 1:0 Pierre Mohr (77.), 2:0 David Weiẞ (84.).

TuS Bad Marienberg – SG Herschbach-Schenkelberg 1:1 (0:1). Der TuS erspielte sich gegen den neuen Meister ein Unentschieden. In der letzten Spielminute machte Mike Willmes den Ausgleichstreffer und sicherte der Heimmannschaft so den Punkt gegen den Favoriten. Tore: 0:1 Leon Schenkelberg (41.), 1:1 Mike Willmes (90.).