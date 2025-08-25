Nach dem Punktgewinn der SG Niederhausen/Birkenbeul wartet einzig der SV Adler Derschen in der Kreisliga B1 auf den ersten Punktgewinn. An der Tabellenspitze bleibt es unverändert, die SG Herdorf und SG 06 Betzdorf II grüßen von ganz oben.

Die SG Herdorf (in Bitzen) und SG Betzdorf II (zu Hause gegen Lautzert-Oberdreis II) marschieren nach souveränen Siegen weiterhin ohne Punktverlust vornweg. Niederhausen erkämpfte sich den ersten Punkt in Friesenhagen, während die Adler aus Derschen auch nach Spieltag drei ohne jeden Punkt am Ende der Tabelle der Kreisliga B1 stehen.

Sportfreunde Ingelbach – SG Müschenbach II 3:3 (0:2). Die Gäste hatten in Halbzeit eins mehr vom Spiel und gingen folgerichtig durch die Tore von Nico Tzimas (39.) und Tim Krämer (42.) mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine. René Nagel brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Foulelfmeter wieder auf ein Tor heran (64.). Anschließend schwächten sich die Gäste mit einer Gelb-Roten Karte selbst (68.). Kurze Zeit später markierte Nicolaj Dubrovin den Ausgleich für die Sportfreunde (71.), aber praktisch im Gegenzug erzielte erneut Tzimas die erneute Gästeführung (73.). Für den letztlich verdienten 3:3 Ausgleich sorgte dann Dennis Springer (75.). Eine Rote Karte für einen Ingelbacher in der Nachspielzeit hatte keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Sportfreunde Daaden – FSV Kroppach 1:1 (0:0). Die Sportfreunde legten fast einen Blitzstart hin, doch ein direkt aufs Tor getretener Eckball landete am Innenpfosten des Gehäuses (1.). In der Folge hatten Ben Schmidt und Florian Müller aufseiten der Gäste gute Einschussmöglichkeiten, verpassten die Führung aber jeweils vor der Pause. Mitte der zweiten Halbzeit traf dann Ismail Can Atli mit einem Kopfball zur Führung der Hausherren (65.). Der FSV kam jedoch noch mit einer Schlussoffensive zum Ausgleich, als Andree Richstein aus dem Gewühl heraus die Lücke fand (89.).

SG 06 Betzdorf II – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 4:1 (1:1). Niklas Rübsamen erzielte die Betzdorfer Führung (19.), welche durch den Ausgleichstreffer von Kevin Herrmann schnell beantwortet wurde (30.). Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Gäste nach, es ging nur noch auf ein Tor. Ishak-Suayb Biyikli stellte direkt nach der Pause auf 2:1 (48.), ehe Enes Birinci (67.) die Führung weiter ausbaute. Der eingewechselte Tobias Schlüter machte dann noch den Deckel zum Endstand von 4:1 drauf (90.).

TuS Bitzen – SG Herdorf 0:3 (0:1). Der Tabellenführer ging früh durch einen Treffer von Kapitän Jannis Stock in Führung (3.). Xavier Kemper hatte den Ausgleich auf dem Kopf, bei seinem Abschluss hatte der Ball aber nicht mit vollem Umfang die Torlinie überquert. Kurz vor der Halbzeit musste TuS-Akteur Mika Schneider mit einer Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen (43.). So ging es mit einer knappen Gästeführung in die Halbzeit. Die Überzahl nutzte die SG im zweiten Durchgang noch durch Tore von Tim Zimmermann (51.) und erneut Stock (60.) zum am Ende ungefährdeten Auswärtssieg.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach 3:2 (2:1). Trotz Feldüberlegenheit der Gäste machten zunächst die Hausherren die Tore. Elias Fabian Heinze (10.) und Lars Höfer (36.) sorgten für die zwischenzeitlich beruhigende 2:0-Führung. Kurz vor (42.) und kurz nach der Pause (54.) sorgte dann Gästestürmer Marvin Schüller mit einem Doppelpack für den verdienten Ausgleich. Danach investierte aber die heimische SG mehr für den Sieg und wurde durch einen verwandelten Handelfmeter von Steven Weber (68.) auch entsprechend belohnt. Zahlreiche Chancen der Gastgeber blieben in der Folge ungenutzt, sodass es bis zum Ende spannend blieb.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – SV Adler Derschen 3:2 (0:1). Die Adler gingen durch ein Tor von Leon Kühne (36.) nicht unverdient mit einer Führung in die Kabine. Nach der Halbzeit erhöhte zunächst Nick Groß (48.) nach einem kapitalen individuellen Fehler der Hausherren auf 0:2, sodass alles nach einem sicheren Auswärtssieg aussah. Die SG Alsdorf spielte danach jedoch mit vollem Risiko und wurde durch späte Treffer von Peer Pascal Bracht (70., 89.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Kapitan Agron Himaj-Stühn (79.) mit drei Punkten belohnt.

DJK Friesenhagen – SG Niederhausen/Birkenbeul 3:3 (1:1). Die SG startete fulminant und ging mit dem ersten Angriff der Partie durch Kevin Rein in Führung (1.). Tom Reimann sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (38.). Direkt nach Wiederbeginn stellten Christopher Schleifenbaum (47.) und Muhammed Bah (50.) auf 3:1 für die DJK. Michael Bender verkürzte dann auf 3:2 (60.), bevor DJK-Spieler Justus Eiteneuer wegen wiederholten Foulspiels mit einer Gelb-Roten Karte (62.) vorzeitig den Platz verlassen musste. In Überzahl erzielte erneut Bender noch den 3:3-Ausgleich (87.). In der Nachspielzeit musste noch DJK-Spieler Muhammed Bah wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. DJK-Trainer Patrick Kroll war nach dem Schlusspfiff entsprechend enttäuscht: „So ein Spiel darfst du niemals mehr aus der Hand geben.“