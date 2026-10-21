Alter Bekannter springt ein SG Grenzbachtal trennt sich von Trainer Thorsten Ferger Marco Rosbach 21.10.2026, 19:47 Uhr

i Thorsten Ferger ist nicht mehr Trainer der SG Grenzbachtal, wie der B4-Ligist mitteilt. Marco Rosbach

Trainerwechsel in der Kreisliga B4: Vor dem 12. Spieltag haben sich die Wege der SG Grenzbachtal und Thorsten Ferger getrennt. Zuvor war bereits Co-Trainer Hans Frank zurückgetreten. In die Bresche springt einer, der die Mannschaft bestens kennt.

Würde am Wochenende der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 anstehen, müsste die Hälfte aller Mannschaften zittern. Nur drei Punkte liegt der neue Tabellenletzte SG Selters/Siershahn hinter dem Tabellensiebten, der SG Grenzbachtal, die vor dem zwölften Spieltag einen Wechsel auf der Trainerposition vollzogen hat.







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