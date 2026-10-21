Trainerwechsel in der Kreisliga B4: Vor dem 12. Spieltag haben sich die Wege der SG Grenzbachtal und Thorsten Ferger getrennt. Zuvor war bereits Co-Trainer Hans Frank zurückgetreten. In die Bresche springt einer, der die Mannschaft bestens kennt.
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Würde am Wochenende der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 anstehen, müsste die Hälfte aller Mannschaften zittern. Nur drei Punkte liegt der neue Tabellenletzte SG Selters/Siershahn hinter dem Tabellensiebten, der SG Grenzbachtal, die vor dem zwölften Spieltag einen Wechsel auf der Trainerposition vollzogen hat.