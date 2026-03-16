Im Heimspiel der B4 gegen Ebernhahn riefen die Fußballer der SG Grenzbachtal eine konzentrierte Leistung ab. Die wichtigste Botschaft sendeten sie aber nach dem Sieg, als sie sich mit dem Trikot mit der Nummer neun zum Mannschaftsfoto aufstellten.
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Fußball sei eben nur die schönste Nebensache der Welt, meinte Mario Strnad, der Trainer der SG Grenzbachtal, dem es eine Herzensangelegenheit war, Genesungswünsche an Philipp Radermacher zu schicken. Sportlich stachen in der Kreisliga B4 zwei Kantersiege besonders hervor.