Wünsche für Radermacher SG Grenzbachtal siegt und denkt an ihre Nummer neun Leon Böckling, Max Buchmayer 16.03.2026, 10:29 Uhr

i In Gedanken bei ihrer Nummer neun: Die Spieler der SG Grenzbachtal sammelten nicht nur drei Punkte gegen Ebernhahn ein, sondern dachten vor allem an Philipp Radermacher, dem sie „von Herzen eine gute Genesung" wünschen. Nicole Walkenbach, SG Grenzbachtal

Im Heimspiel der B4 gegen Ebernhahn riefen die Fußballer der SG Grenzbachtal eine konzentrierte Leistung ab. Die wichtigste Botschaft sendeten sie aber nach dem Sieg, als sie sich mit dem Trikot mit der Nummer neun zum Mannschaftsfoto aufstellten.

Fußball sei eben nur die schönste Nebensache der Welt, meinte Mario Strnad, der Trainer der SG Grenzbachtal, dem es eine Herzensangelegenheit war, Genesungswünsche an Philipp Radermacher zu schicken. Sportlich stachen in der Kreisliga B4 zwei Kantersiege besonders hervor.







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