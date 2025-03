Die Geschichten des 19. Spieltags in der Kreisliga B1 sind erzählt. An der Tabellenspitze setzt sich die SG Gebhardshainer Land weiter ab. Verfolger Nummer eins ist jetzt die SG Honigsessen. Im Tabellenkeller landet die SG Neitersen II einen eminent wichtigen Erfolg.

SG Neitersen/Altenkirchen II – SV Adler Derschen 4:1 (1:1). Die Neiterser fuhren einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf ein und liegen nach dem Heimsieg nur noch zwei Punkte hinter den „Adlerträgern“, die dadurch noch tiefer in den Abstiegsstrudel gerieten. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Nico Hees die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Tobias Voltz konnte in der 31. Minute ausgleichen. Kurz nach Wiederanpfiff traf Imer Bukoshi zur erneuten Führung der SG (52.). In der Schlussphase schraubten Louis Michl (85.) und Rick Joel Komnik mit ihren Treffern das Ergebnis noch in die Höhe. „Das ist heute maximal unglücklich für uns gelaufen. In der ersten Halbzeit hatten wir Pech und müssen in Führung gehen. Im Endeffekt geht das Ergebnis so in Ordnung“, so Derschens Abteilungsleiter Alexander Trippler.

SV Adler Niederfischbach II – SG Honigsessen/Katzwinkel 0:4 (0:1). Nach dem klaren Auswärtssieg mischen die Honigsessener im Aufstiegskampf weiter mit und vergrößerten gleichzeitig die Abstiegssorgen der „Adlerträger“. „In der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe und hätten auch in Führung gehen können, nutzten aber unsere Chancen nicht. Das schnelle zweite Gegentor nach der Pause war dann der Genickbruch für uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für Honigsessen nicht unverdient“, so Niederfischbachs Trainer Marcus Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Marcel Reuber (20.), Marco Karmann (60.), Julian Kohl (80.) und Andreas Kalkert (87.).

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf – TuS Bitzen 5:1 (1:1). Ein aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdienter Sieg der Harbacher. In der 17. Minute brachte Marvin Schüller die Gastgeber in Führung, acht Minuten später konnte Lennard Weber für den TuS ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel machten Marvin Gerlach (63.), Dennis Bender (78.), Fabio Favaretto (81.) und erneut Schüller (83.) mit ihren Toren den Dreier perfekt. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten waren wir hochüberlegen und haben nur noch auf ein Tor gespielt, so dass die Tore zwangsläufig fielen“, so SGH-Trainer Joachim Hallerbach

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SG Alsdorf/Kirchen/F./W. 7:1 (3:1). Im Lokalderby setzten sich die Hausherren auch in der Höhe verdientermaßen durch. Nach dem frühen Rückstand konnten die Alsdorfer zwar noch einmal verkürzen, doch die Gebhardshainer stellten den alten Abstand schnell wieder her und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. „Wir haben noch Chancen liegen gelassen und erst als bei den Gästen die Kräfte nachließen das Ergebnis nachgebessert. An unserem Sieg hatte ich nie Zweifel“, so Gebhardshains Trainer Heiko Schnabel. Die Tore schossen Michael Becher (3.), Joshua Brenner (10.), Thilo Stinner (18.), Flavio Giehl (73., 82.), Jary Braun (86.) und Philipp Obelode (90.). Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Marius Reifenrath in der 13. Minute.

SF Daaden – SG Niederhausen 1:1 (0:0). Die Daadener verspielten erneut eine Führung und mussten sich mit einem Remis begnügen. Nach einer Gelb-Roten Karte für Karol Baginski (45.+3, Foulspiel und Meckern) waren die Sportfreunde eine Halbzeit in Überzahl und gingen in der 56. Minute nach einem Treffer von Maximilian Ramb in Führung. Dustin Ring konnte aber kurz vor Schluss (85.) ausgleichen. „Das ist alles eine Kopfsache, wir waren heute nicht parat. Wir können die Ausfälle nicht kompensieren und hätten auch verlieren können“, so Daadens Trainer André Ermert.

SG Atzelgift – SG 06 Betzdorf II 0:0. Ein überraschender Punktgewinn der Betzdorfer, die sich bei ihrem Torwart Peter Reifenrath bedanken konnten, der mehrfach die Null festhielt. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere Chancen und waren überlegen, konnten den Keeper aber nicht überwinden“, so Atzelgifts Trainer Jens Reifenrath.

SSV Hattert – FSV Kroppach 1:0 (0:0). Obwohl die Hatterter haushoch überlegen waren, mussten die Zuschauer bis zum Schluss auf den erlösenden Siegtreffer warten. Diesen erzielte Marius Mostert mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90.Minute. „Es war ein Spiel auf ein Tor und wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir hätten vorher zwei Elfmeter bekommen müssen, den zum Tor hätte ich dann nicht gepfiffen. Kroppach hatte nur eine Torchance und unser Sieg ist hochverdient“, so SSV-Trainer Dario Giannattasio.