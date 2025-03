Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga B1 hat zumindest an diesem Wochenende einen klaren Gewinner. Nur eines der Top-Vier-Teams konnte gewinnen.

Die SG Gebhardshainer Land ist der Gewinner des 18. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B1, denn von den drei ärgsten Verfolgern konnten nur die SG Honigsessen und die SG Atzelgift punkten, und das auch nur einfach. Der Vorsprung des Tabellenführers ist damit auf sechs Punkte angewachsen. Im Tabellenkeller feierten die SG Offhausen und der FSV Kroppach wichtige Siege.

SG 06 Betzdorf II – SG Neitersen/Altenkirchen II 3:3 (1:2). Das Duell der Bezirksliga-Reserven endete mit einer Punkteteilung. Die Hausherren machten gleich drei Mal einen Rückstand wett, dennoch war Coach Kevin Denter mit dem Ergebnis nicht zufrieden. „Das ist zu wenig für uns. Wir waren die bessere Mannschaft, aber vor dem Tor fehlte das Glück“, meinte er. Tore: 0:1 Imer Bukoshi (5.), 1:1 Tengiz Rashoyan (11.), 1:2 Bukoshi (36.), 2:2 Anton Semenov (53.), 2:3 Ben Leiberich (68.), 3:3 Niklas Rübsamen (73.).

SG Gebhardshainer Land Steineroth – SV Adler Niederfischbach II 3:0 (1:0). Der Tabellenführer erledigte seine Hausaufgaben unter dem Strich souverän, dennoch trug der Dreier das Prädikat „Arbeitssieg“. Die Gäste konzentrierten sich logischerweise auf die Verteidigung, was es der SG schwer machte. Michael Becher (37., 60.) und Jary Braun (66.) fanden jedoch die Lücke und brachten den Pflichtsieg mit ihren Toren in trockene Tücher.

TuS Bitzen – SG Honigsessen/Katzwinkel 1:1 (0:1). Die SG kam besser in die Partie und ging folgerichtig durch Noah Schwenk in Führung (13.). In der Folge versäumten die Gäste es, dass zweite Tor nachzulegen, obwohl im weiteren Spielverlauf etliche gute Möglichkeiten dazu da waren. Wie so oft rächte sich das, denn Robin Heinrich glich in der 70. Minute aus. Kämpferisch hielten die Hausherren gut dagegen und verdienten sich den Punkt dadurch am Ende. Bitzens Luca Gerhards wurde in der Nachspielzeit wegen wiederholten Meckerns ein paar Minuten früher unter die Dusche geschickt (90.+2), auf die Punkteverteilung hatte der Platzverweis jedoch keine Auswirkungen mehr.

SG Alsdorf/Kirchen/Wehbach – SSV Hattert 1:2 (1:2). Der SSV revanchierte sich erfolgreich für die knappe 3:4-Niederlage im Hinspiel und überholt die SG durch den Dreier auch in der Tabelle. Insgesamt läuft es bei den Alsdorfern nach der Winterpause noch nicht rund. „Das war eine kollektive Katastrophe“, meinte Spielertrainer Robin Stockschläder. Die Tore fielen allesamt vor der Pause. Jan Philipp Orthey (3.) und Christopher Jung (18. ) waren für die Gäste erfolgreich. Marius Reifenrath erzielte den Anschlusstreffer (28.), der aber auch gleichzeitig schon das Endergebnis bedeutete.

SG Niederhausen/Niedererbach – SG Atzelgift/Nister 2:2 (1:1). In der durchaus gutklassigen Partie schenkten sich beide Teams nichts. Die Gastgeber hielten kämpferisch gegen die spielstärkeren Gäste gut dagegen und wurden dafür am Ende mit einem Punkt belohnt. Fast wären es sogar drei gewesen, Steffen Giehl rettete den Gästen aber mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor Schluss noch den einen Zähler (88.). Zuvor war Giehl bereits mit dem Pausenpfiff erfolgreich, als er die Führung der Hausherren durch Michael Bender (25.) egalisierte. Simon Marenbach war im zweiten Durchgang zum zwischenzeitlichen 2:1 erfolgreich (45.). Ein besonderes Lob verdiente sich auch der erst 17-jährige Schiedsrichter Ramon Bähner, der die Partie laut Niederhausens Trainer Reinhard Fuchs souverän leitete.

FSV Kroppach – Sportfreunde Daaden 3:2 (0:2). Der FSV macht mit dem zweiten Sieg in Folge weiter Boden im Kampf um den Klassenverbleib gut. Durch zwei Elfmeter, die Tobias Sturm sicher verwandelte (28., 39.), sah es zur Pause so aus, als dass sich die favorisierten Gäste durchsetzen würden. Leon Kleff sorgte mit dem Anschlusstreffer für Hoffnung (51.), die durch die Rote Karte gegen Kroppachs Lukas Becker (61., grobes Foulspiel) vermeintlich wieder zunichtegemacht werden drohte. Das Gegenteil war jedoch der Fall. In Unterzahl legten die verbliebenen zehn FSV’ler alle eine Schippe drauf und Florian Müller (71., Foulelfmeter) und Lukas Schischkowski (85.) sorgten für den umjubelten Dreier.

SV Derschen – SG Offhausen/Herkersdorf/Harbach 1:5 (0:3). Die SG gewann das Duell der Tabellennachbarn überraschend deutlich. Das lag vor allem an der ersten Hälfte, in der Marvin Gerlach (19.), Dennis Bender (24.) und Marvin Schüller (38.) mit ihren Treffern bereits für klare Verhältnisse sorgten. „Die erste Hälfte war ein Offenbarungseid“, beschönigte SV-Trainer Sören Trippler hinterher nichts. Nach der Pause fing sein Team sich zwar ein wenig, die Niederlage konnte sie aber nicht mehr abwenden. Nick Groß war vom Elfmeterpunkt für die Hausherren zum zwischenzeitlichen 1:3 erfolgreich (60.). Erneut Gerlach machte mit einem Doppelpack (69., 89.) den Deckel für die SG drauf.