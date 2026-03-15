Im Spitzenspiel der Kreisliga B3 war die SG Neuwied beim VfB Linz II obenauf. Da der CSV Neuwied strauchelte, steht nun die SG Feldkirchen auf Platz zwei – nach einem kuriosen und äußerst torreichen Erfolg in Asbach.
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Während der Tabellenführer SG Neuwied das Spitzenspiel des 17. Spieltags der Fußball-Kreisliga B3 beim VfB Linz II mit 2:0 gewann, strauchelte der CSV Neuwied überraschend zu Hause und verlor 0:2 gegen den SV Melsbach. Nutznießer war die SG Feldkirchen/Hüllenberg, die nach dem vogelwilden 7:5-Erfolg beim TuS Asbach II neuer Tabellenzweiter ist.