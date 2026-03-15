CSV strauchelt gegen Melsbach
SG Feldkirchen springt nach wildem 7:5 auf Platz zwei
Der Melsbacher Keeper Elias Fouquet (blaues Trikot) hielt seinen Kasten im Auswärtsspiel beim CSV Neuwied sauber. Am Ende gewann
Der Melsbacher Keeper Elias Fouquet (blaues Trikot) hielt seinen Kasten im Auswärtsspiel beim CSV Neuwied sauber. Am Ende gewann der SV mit 2:0.
Jörg Niebergall

Im Spitzenspiel der Kreisliga B3 war die SG Neuwied beim VfB Linz II obenauf. Da der CSV Neuwied strauchelte, steht nun die SG Feldkirchen auf Platz zwei – nach einem kuriosen und äußerst torreichen Erfolg in Asbach. 

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Während der Tabellenführer SG Neuwied das Spitzenspiel des 17. Spieltags der Fußball-Kreisliga B3 beim VfB Linz II mit 2:0 gewann, strauchelte der CSV Neuwied überraschend zu Hause und verlor 0:2 gegen den SV Melsbach. Nutznießer war die SG Feldkirchen/Hüllenberg, die nach dem vogelwilden 7:5-Erfolg beim TuS Asbach II neuer Tabellenzweiter ist.

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